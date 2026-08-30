Salen a la luz fotografías de Nicolás Maduro sonriente en redes sociales

Nuevas supuestas imágenes de un Nicolás Maduro sonriente fueron publicadas este domingo en las redes sociales del depuesto presidente y compartidas por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra; integrantes del chavismo, así como por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza el mensaje que acompaña las imágenes, que tienen fecha del 25 de junio pasado, en las que se ve a Maduro con un pantalón y sudadera gris en dos supuestas fotografías.

Pequeño regalo de amor y esperanza Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Maduro, visiblemente más delgado, aparece sonriente en una de las supuestas instantáneas con lentes, el cabello más canoso y haciendo la V, de la victoria, con ambas manos. En una segunda imagen, ya sin lentes, hace la V con una mano y se observa que usa en la otra un reloj.

El presidente derrocado y su esposa Cilia Flores están detenidos en una prisión de Nueva York desde que fueron capturados en una operación militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero.

En Nueva York enfrentan un proceso judicial por conspiración y narcoterrorismo, y delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro.

El sábado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.