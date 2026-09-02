Raúl Castro está "gravemente enfermo" y recibe asistencia vital

Tras días de rumores sobre su posible fallecimiento, el Diario de Las Américas ha publicado una información en la que afirma que el exdictador cubano Raúl Castro —de 95 años— sigue vivo. Eso sí, según ha podido saber el periódico, su estado de salud sería "muy delicado" en este momento.

Está "gravemente enfermo" y "asistido con equipos para mantenerlo con vida", detalla, "afectado al parecer por un accidente cerebrovascular". No obstante, el régimen comunista no se ha pronunciado acerca de la evolución del último líder de la Revolución cubana.

En las últimas semanas, Castro ha protagonizado ausencias significativas. En el mes de julio, no acudió a los actos por el aniversario del asalto al cuartel Moncada liderado por Fidel en 1953 —una de las efemérides más importantes del régimen— tras más de tres décadas sin faltar una sola vez.

El presidente Miguel Díaz-Canel se limitó a leer un mensaje suyo, pero no dio explicación alguna sobre su ausencia. En cualquier caso, sus últimas apariciones públicas habían dado lugar a todo tipo de especulaciones ante el evidente deterioro físico del exdictador cubano.

Ocurrió, por ejemplo, cuando —el pasado mes de junio— asistió al homenaje póstumo al comandante de la Revolución conocido como el carnicero de Artemisa, una de las figuras más influyentes y representativas del castrismo.

Sonado silencio, desde enero

Ya resultó llamativo el silencio de Raúl Castro tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. La operación lanzada por Donald Trump en Venezuela para arrestar al sátrapa venezolano era la oportunidad perfecta para arremeter contra Estados Unidos y el imperialismo. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra.

Ni siquiera apareció para homenajear a los cubanos caídos, del círculo de seguridad del líder bolivariano, durante la intervención estadounidense. Se esperaba que al menos estuviera en la firma del libro de condolencias en honor de "los héroes y mártires de ambos países que ofrendaron sus vidas durante la agresión militar", en palabras de la televisión estatal cubana.

En esta ocasión, no pidió a Díaz-Canel que trasladara ningún mensaje en su nombre. Algo significativo teniendo en cuenta que sigue ostentando el título honorífico de general del Ejército. No fue hasta el 15 de enero cuando acudió al aeropuerto para presenciar la llegada de los restos mortales de los "combatientes".

Rumores desde 2025

En los últimos meses de 2025 ya se especuló sobre el posible empeoramiento del estado físico del líder comunista. Tanto es así que se rumoreó que podía haber fallecido.

Desde que el 26 de julio participara en el acto central de la conmemoración del asalto al cuartel Moncada en Ciego de Ávila, no reapareció hasta el 4 de octubre. Asistió al 60 cumpleaños de la creación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la fundación del periódico Granma.

Ya el 2 de diciembre, estuvo en el 70 aniversario del desembarco del yate Granma, hecho clave para la Revolución cubana. Fecha en la que en la actualidad se celebra el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Y el 19 de diciembre asistió a la última sesión del sexto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana.