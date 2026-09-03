Delcy Rodríguez dice que trabaja "sin descanso" para que se celebren elecciones en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que habrá elecciones en el país en cuanto se den las "condiciones" y que ella trabaja "sin descanso" para que así sea. Una idea que le habría transmitido a Donald Trump, que ha justificado públicamente los argumentos de quien fuera mano derecha del sátrapa Nicolás Maduro hasta su captura para que aún no se celebren los comicios.

🇻🇪 | Delcy Rodríguez, sobre las elecciones: Existe una Constitución, y existe un sistema electoral y democrático establecido por la Constitución. Yo no fijo fechas, pero puedo decirles que desde enero, lo primero que hice fue convocar a la convivencia democrática, porque el… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 2, 2026

"No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados", ha señalado el mandatario estadounidense ante la prensa en la Casa Blanca.

🇺🇸🇻🇪 | Donald Trump, sobre las elecciones en Venezuela: "No están listos todavía". "Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno. Delcy, como sabes, está haciendo un muy buen trabajo y es muy respetada". pic.twitter.com/CBOOfXzpk1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 2, 2026

Según ha manifestado la propia Delcy poco después, durante la comparecencia conjunta con el secretario de Energía estadounidense —Chris Wrigth, quien se encuentra de visita en Caracas para la firma de los sonados acuerdos petroleros— desde enero ha trabajado por la convivencia democrática y para que "Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral". "Lo habrá, no tengan dudas de eso", ha aseverado.

Ella fija fechas

No obstante, ha advertido Delcy: "yo no fijo fechas". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se dio un margen cuando a principios de agosto afirmó que habría elecciones en "meses o semanas". "Es un proceso, y tienen que tenerlas", dijo al tiempo que reconocía que había "mucho trabajo por delante" para que se pudieran celebrar los comicios. La Administración de Trump sostiene que antes se debe revitalizar su economía.

"Mejorar la vida cotidiana de los venezolanos", señaló Rubio, "contribuye a facilitar la transición política". Pero también "debe existir una verdadera libertad de prensa", garantizarse una "participación multipartidista", producirse la "reconciliación nacional" y constituirse "una comisión electoral que cuente los votos con precisión", añadió. "Así que tiene que suceder y es un proceso en curso".

¿Y los presos políticos?

"Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto". Es lo que ha manifestado este miércoles Trump, que parece estar satisfecho con la labor que está haciendo la presidenta encargada de Venezuela. Sin embargo, Rodríguez sigue sin cumplir con uno de los compromisos más importantes para la disidencia: la liberación de los presos políticos, cuya existencia ha negado y niega el Gobierno venezolano.

Cuando Rodríguez anuncia excarcelaciones, los datos nunca coinciden con los que tienen las organizaciones pro derechos humanos, que estiman que todavía aún quedan más de 300 personas entre rejas por motivos políticos. Foro Penal las cifró en 328 personas en el boletín publicado el pasado 31 de agosto. Se trataría de 183 civiles y 145 militares, todos ellos mayores de edad. En el listado habría 33 que son extranjeros o tienen doble nacionalidad.