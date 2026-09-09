La confianza en Trump cae en picado y María Corina se convierte en "líder de referencia indiscutible" en Venezuela

Los venezolanos no perciben que haya mejorado la situación del país o su calidad de vida desde que Delcy Rodríguez, con el beneplácito de Donald Trump, está al frente del Gobierno del país. Es lo que opina el 93,2% de los encuestados por Meganalisis en un sondeo —realizado entre el 24 y el 31 de agosto— que revela que para el 79,9% es urgente que se celebren elecciones presidenciales y el 61,2% votaría a la opositora María Corina Machado.

Eso sí, el porcentaje de apoyos que lograría la fundadora de Vente Venezuela subiría hasta el 95,2% si la presidenta encargada y ella fuesen las únicas candidatas y los electores tuvieran que elegir a una u otra, sin tener la posibilidad de votar "ninguna" o "no lo sabe". De tener en cuenta a abstencionistas (12,4%) e indecisos (8,3%), Machado lograría un 75,5% y Rodríguez un 3,8%.

El respaldo a Machado se consolida

María Corina Machado se consolida como "la líder de referencia indiscutible", concluye el estudio, "tras ocho meses de inconsistencias de los actores internacionales, especialmente de Donald Trump". "Se fortalece su posición como la figura de mayor respaldo popular en el país", añade, en un escenario en el que la población no confía en las intenciones de Trump.

El 69,2% no confía en que el presidente estadounidense quiera lo mejor para el pueblo. De hecho, el 70,9% considera que el mandatario norteamericano capturó a Nicolás Maduro para quedarse con el petróleo del país. Sólo el 8,9% cree que lo detuvo para liberar al pueblo venezolano y un 5,4% que lo hizo por ambos motivos.

La popularidad de Trump se desinfla

La aprobación de Trump habría caído más de un 82% —pasando del 92,2% al 9,7%— desde enero. Un deterioro que respondería a "la brecha entre las altas expectativas de cambio y la falta de avances concretos hacia la libertad", señala el trabajo de Meganalisis. Los venezolanos tampoco confían en el proceso de diálogo abierto por el Ejecutivo de Rodríguez y una parte —digamos más afín— de la oposición.

Según este estudio, "en el imaginario colectivo predomina el sentimiento" de que "se llevaron a Maduro, pero dejaron al chavismo". "Existe un rechazo masivo hacia la continuidad del régimen", afirma, "al cual se responsabiliza por la pobreza, la involución y el malestar social". "Ocho meses delante del 3 de enero y todo parece estar igual", ha señalado el presidente de la empresa de encuestas venezolana, Rubén Chirino, en declaraciones a NTN24.