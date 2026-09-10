Condenado a más de nueve años de cárcel el expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram

La Justicia de Ecuador ha condenado a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo por su colaboración en un delito de delincuencia organizada relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros productos sanitarios durante la pandemia.

La sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha prolongado durante más de cinco años y que también afecta a otras dos personas, consideradas por el tribunal autores directos del delito.

La Fiscalía de Ecuador sostiene que los cuatro condenados colaboraron entre marzo y agosto de 2020 con una estructura que obtuvo beneficios económicos durante la emergencia sanitaria.

Según la investigación, la organización comercializó unas 21.000 pruebas para detectar la covid-19, además de mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo y otros insumos médicos.

Bucaram y su hijo han sido condenados como colaboradores a nueve años y cuatro meses de prisión. Además, ambos deberán pagar una multa de unos 9.640 dólares.

Los otros dos procesados recibieron penas diferentes. El exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones, considerado autor directo, ha sido condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel. El ciudadano israelí Sheinman Oren ha recibido una pena de dos años y ocho meses tras colaborar con la Justicia.

La Fiscalía también ha relacionado la investigación con presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos públicos.

Las audiencias que no llegaron a celebrarse

La situación médica de Abdalá Bucaram había provocado varios aplazamientos de la vista en la que debía escuchar la sentencia. Las tres últimas convocatorias fueron declaradas fallidas después de que el expresidente fuera sometido a una intervención de urgencia por problemas cardíacos y tuviera que ingresar de nuevo en unidades de cuidados intensivos.

Bucaram permanecía hospitalizado desde la semana anterior en un centro sanitario del norte de Guayaquil, ciudad en la que reside. Sus abogados habían alegado que todavía no se había recuperado de la operación.

El tribunal había establecido que debía ser detenido en el momento en que recibiera el alta médica. Este miércoles, después de que el hospital autorizara su salida, la Justicia recibió la notificación y Bucaram pudo seguir la diligencia mediante una videollamada bajo vigilancia policial.

El expresidente había anticipado horas antes que esperaba recibir una condena de entre cinco y siete años. En un mensaje publicado en redes sociales afirmó que había solicitado el alta pese a sus problemas cardíacos para poder escuchar personalmente el fallo.

CARTA DE ABDALÁ A MI PATRIA... Informo al país que yo he pedido mi alta médica a pesar de estar en peligro de muerte súbita, a pesar de tener 13K arritmias ventriculares y debemos entender qué una sola puede originar mi muerte. Hoy a las 17H00 me sentenciarán de 5 a 7 años de… — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) September 9, 2026

Bucaram anuncia que recurrirá

Tras conocer la resolución, el exmandatario calificó la sentencia de "macabra" e "inmoral" y aseguró que será anulada. Bucaram sostiene que dispone de pruebas que, a su juicio, cuestionan la actuación de uno de los jueces del proceso.

En concreto, afirmó tener 40 publicaciones en redes sociales de uno de los magistrados realizadas en 2020 en las que, según su versión, se refería de forma crítica a su familia. El expresidente considera que el juez debería haberse apartado del caso.

Bucaram también volvió a referirse a sus problemas de salud y aseguró que sufre episodios de arritmia. Para este jueves ha convocado una rueda de prensa frente a su domicilio, donde ha anunciado que mostrará las publicaciones a las que hace referencia.

El traslado de las pruebas durante la pandemia

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, dos ciudadanos israelíes participaron en el traslado de las pruebas y otros materiales médicos. Uno de ellos fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.

Según la acusación, las pruebas fueron trasladadas bajo custodia de agentes de la oficina de tránsito de Quito hasta la vivienda del expresidente, donde también se almacenaron otros productos sanitarios.

Algunos de los implicados simularon pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos para poder desplazarse durante la emergencia sanitaria.

La Fiscalía sostiene además que las pruebas se distribuyeron en varias provincias ecuatorianas sin facturas y sin abonar los impuestos correspondientes al Estado.

Otros dos agentes de tránsito que ejercían como escoltas de seguridad presidencial ya fueron condenados por este mismo caso. Ambos recibieron penas reducidas después de aceptar los hechos que se les imputaban.

Dos décadas de exilio en Panamá

Abdalá Bucaram fue presidente de Ecuador entre 1996 y 1997. Tras abandonar el poder permaneció dos décadas exiliado en Panamá y regresó a Ecuador en 2017, cuando prescribieron los delitos de presunta corrupción por los que había sido requerido por la Justicia ecuatoriana.