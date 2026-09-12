Marco Rubio suma a Perú en la coalición del "Escudo de las Américas" contra el crimen organizado

Una de las principales preocupaciones de EEUU desde la vuelta al poder de Donald Trump en enero de 2025, ha sido la creciente presencia de China en Latinoamérica, especialmente después de la inauguración en noviembre de 2024 del megapuerto de Chancay -a unos 80 kilómetros al norte de Lima-, propiedad de la naviera estatal china Cosco, y el control de empresas claves del sector eléctrico, y que se construyó con una inversión inicial de casi 1.500 millones de dólares.

Ante esta situación y para reforzar la presencia de EEUU en la región, el secretario de Estado, Marco Rubio, inició hace unos días una gira que lo llevó en una primera etapa a Colombia y Ecuador, dos países cuyos presidentes se han alineado a las políticas de Washington en temas de seguridad e inmigración. La última escala del jefe de la diplomacia estadounidense fue Perú, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, que asumió el poder el pasado 28 de julio.

El Gobierno fortalece la cooperación con los Estados Unidos para enfrentar la criminalidad organizada y trabajar de manera conjunta frente al fenómeno El Niño. La presidenta Keiko Fujimori, junto a los ministros que participaron en la reunión con el secretario de Estado de… pic.twitter.com/F0SJn7WIiw — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 10, 2026

Ya hace unos días, y ante el preocupante aumento del crimen organizado con casos de extorsión y asesinatos en el país, Fujimori manifestó su intención de que el Perú entrara al "Escudo de las Américas", una alianza promovida por Trump contra el crimen organizado transnacional, algo que fue confirmado por el propio Rubio en una columna publicada en el diario El Comercio.

De hecho, Rubio destacó en el texto que una de las grandes preocupaciones de Trump en Latinoamérica es la creciente influencia de China en Perú, con importantes inversiones como el puerto de Chancay: "Los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos".

Together, the United States and Peru will pursue peace, security, and prosperity for our nations and our Hemisphere. pic.twitter.com/thj9mkeIlF — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

En una declaración después de su reunión con Rubio, Fujimori declaró que el principal tema abordado en el encuentro fue "cómo enfrentar a la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana" y agregó que el Perú ya había enfrentado al terrorismo y que sabía de la "necesidad de unir esfuerzos con otros países", asegurando que "la soberanía de Perú está intacta".

En el mismo acto, Rubio dijo que "estamos entrando en una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Perú, una era dorada en muchos sentidos, porque su Administración cuenta con las ideas adecuadas".