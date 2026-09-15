Alex Saab, testaferro de Maduro, pacta con EEUU y se declara culpable de blanqueo de capitales

Alex Saab, señalado durante años como el principal testaferro de Nicolás Maduro, ha decidido cambiar drásticamente de estrategia y pactar con las autoridades norteamericanas. En una audiencia celebrada este martes en un tribunal federal de Miami, el empresario y exministro colombiano ha decidido admitir su responsabilidad en una compleja trama de delitos financieros, dejando atrás la postura de confrontación que mantenía desde el pasado 24 de julio.

Durante la comparecencia, el empresario "se ha declarado culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos". De igual forma, según adelantaron el portal de noticias Efecto Coyuco y la cadena de televisión VPI, el acusado ha reconocido su implicación en "un cargo de transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams". Aunque el cambio de postura confirma el pacto entre la defensa y los fiscales, los términos exactos y los beneficios acordados entre ambas partes no se han dado a conocer por el momento.

Este contundente movimiento judicial se produce en un escenario de profunda reconfiguración política. La deportación de Saab al país norteamericano, ejecutada el pasado mes de mayo, fue autorizada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien optó por apartarlo de sus responsabilidades ejecutivas pocas semanas después de que se formalizara la captura de Maduro a principios de año. De este modo, la resolución del caso de Saab coincide en el tiempo con la estancia del propio mandatario en la carcel de Nueva York, donde espera su juicio por acusaciones federales ligadas al narcotráfico.

El acuerdo marca un punto de inflexión definitivo en la convulsa situación judicial del colombiano en territorio estadounidense. Saab ya permaneció entre rejas más de tres años en dicho país tras ser arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 y posteriormente extraditado en octubre de 2021. En aquella ocasión, logró salir en libertad gracias a un complejo diálogo diplomático entre Washington y Caracas que permitió la excarcelación paralela de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela, un salvavidas político del que ahora ha quedado privado.