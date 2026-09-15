Claves del crimen de Claudia Tacoronte: qué se sabe del asesinato de la estudiante española y qué investiga la Fiscalía

La investigación sobre el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, continúa abierta en el estado mexicano de Morelos, donde la gobernadora, Margarita González Saravia, ha asegurado que se han producido "avances significativos" y ha prometido que las autoridades encontrarán al responsable.

González Saravia ha informado de estos avances tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar la investigación del crimen. Por el momento no se han producido detenciones.

La gobernadora ha asegurado que las autoridades seguirán trabajando "de forma estrecha y coordinada" con el Consulado de España para "hacer justicia para Claudia". Asimismo, ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de la joven y ha afirmado que el Gobierno estatal trabaja "desde el primer minuto" para encontrar al responsable.

"Estamos en coordinación con la Fiscalía del Estado de Morelos, pero también con el Consulado de España. Estoy segura de que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia", ha señalado González Saravia. "Como Gobierno del estado, nuestra responsabilidad es actuar con firmeza y dar respuestas", ha añadido.

La gobernadora también ha pedido a la Fiscalía General del Estado que despliegue "absolutamente todos sus recursos técnicos, de inteligencia y operativos" para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a quien resulte responsable, respetando, ha precisado, la autonomía del Ministerio Público.

La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis

Por su parte, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha defendido que la investigación es "transparente" y "profesional" y ha recalcado que "todavía no se descarta ninguna línea de investigación", incluida la posibilidad de que el móvil del crimen fuese un robo.

"La Fiscalía General intervino de manera inmediata una vez que tuvo conocimiento de estos lamentables hechos con el protocolo de feminicidio y, por lo tanto, la Fiscalía especializada en este delito está interviniendo", ha explicado.

Los investigadores han solicitado también las grabaciones de las cámaras de seguridad —que ya han salido a la luz en las redes sociales— situadas en las inmediaciones del lugar de los hechos, incluidas las de particulares, así como las imágenes o información que pueda aportar el patronato de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se encontraba la joven.

Según la información facilitada por el fiscal, Claudia Tacoronte se encontraba en Cuautla con motivo de una fiesta nacional relacionada con plantas medicinales. La joven se había inscrito en este evento y, de acuerdo con la información de la Fiscalía, estaba pernoctando en la Casa de la Cultura.

La Fiscalía también mantiene conversaciones con el Consulado General de España para facilitar la repatriación del cuerpo. Blumenkron ha señalado que se espera la llegada de un familiar de Claudia a México y que las autoridades facilitarán los trámites necesarios.