Goizeder Azúa: "La llegada de María Corina a Venezuela es inminente"

"Lo de Venezuela no es sólo Venezuela, es la causa de la libertad en toda América", ha destacado Federico Jiménez Losantos durante la entrevista que ha realizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio a la periodista y activista venezolana Goizeder Azúa. La detención del tirano Nicolás Maduro a principios de 2026 no ha dado paso a una transición a la democracia como esperaban numerosos venezolanos y EEUU mantiene a Delcy Rodríguez como figura del régimen con el petróleo como moneda de cambio.

En este tiempo ha emergido la figura de Alejandro Betancourt mientras el país caribeño sufrió un doble terremoto que ha sido la puntilla para miles de venezolanos. Goizeder Azúa ha destacado que esta tragedia "lo cambió todo, los tiempos, las dinámicas y la estrategia", pero los venezolanos que sintieron "esperanza con la detención y captura de Maduro" por el narcotráfico, "sin embargo, vemos cómo la orientación es hacia lo energético en el país". En este sentido, ha lamentado que "tras el terremoto no hubo respuesta a los venezolanos", que tienen "una sensación de rabia e impotencia".

El terremoto le está sirviendo al régimen de Delcy Rodríguez para lanzar su campaña "Venezuela renace" y desde EEUU "ahora todo el discurso es que Venezuela no está preparada para unas elecciones, cosa que es mentira", ha apuntado Goizeder Azúa. La periodista ha dicho que "de hecho, María Corina Machado ha estado 20 años trabajando" en esa plataforma democrática "y lo demostramos el 28 de julio de 2024". Sin embargo, Azúa cree que "EEUU nos está diciendo ahora que nuestra prioridad no es la democracia y los tiempos de EEUU no son los del venezolano que se despierta quizá sin luz, porque los apagones en Venezuela están siendo una tortura". "El relato oficial está ganando, pero la verdad de la gente está llegando al límite", ha dicho la periodista, que ha criticado que "Trump, cada vez que le preguntan por Venezuela, lo traduce en millones de barriles de petróleo" y eso "es un arma de doble filo".

¿Quién es Alejandro Betancourt?

La figura que ha emergido en estos meses en relación al petróleo venezolano es la de Alejandro Betancourt. Goizeder Azúa ha asegurado que su carrera nació "antes de sus 30 años" y "es un joven criado en un ambiente de clase alta en Venezuela porque su madre es diseñadora de joyas y su padre pianista y médico. Estudió en un colegio de los Legionarios de Cristo; como dicen, 'es un niño de bien' que hoy es el inversionista privado más grande de Venezuela con una empresa en Barbados y con socios en EEUU".

La periodista ha dicho que él y su grupo de amigos, vinculados por parte familiar a figuras del régimen chavista, "son considerados como los bolichicos". Goizeder Azúa ha contado que "Chávez le otorgó 11 contratos valorados en más de 4.000 millones de dólares" a un joven "sin experiencia" con empresas con "filiales en EEUU y en España" y "no se realizó el trabajo". "Este hombre fue avanzando en el ámbito empresarial y energético blanqueándose en el extranjero con otros negocios. En España compra la marca Hawkers y aplicaciones de pádel, participaciones en Uber. También compró un castillo de más de 25 millones en Toledo y se fue blanqueando como un empresario exitoso al tiempo que hacía conexiones con uno de los principales financieros del Partido Republicano de EEUU".

Alejandro Betancourt "fue mutando al hombre que es ahora, el de mayor confianza del secretario de la Energía americano" y el responsable del "histórico acuerdo petrolero a través del Pentágono". En este sentido, ha recordado cuando se dijo que había apoyado a Guaidó y ha dicho que "es un invento para blanquear su imagen". Es un empresario que ha visto "la oportunidad de cambio", se acerca y hace fotos, pero "eso no quiere decir que haya apoyado la causa venezolana. Son personas que se apoyan en el poder y van mutando hacia lo peor".

"Más allá de lo de Guaidó, hay que tomar en cuenta lo monumental de todo esto porque se está pasando por encima de una oportunidad tremenda de que Venezuela se convierta realmente en el aliado comercial de EEUU. Obviamente que los venezolanos queremos como socios a EEUU y no queremos a Rusia, China, a los iraníes, a la gente de Hezbolá dentro del país o a los cubanos y sostener a la dictadura… pero no son las formas. No existe transparencia en esto. No son los socios que queremos los venezolanos", ha lamentado Goizeder Azúa. La periodista ha señalado como cercanía de EEUU al régimen el hecho de que "Delcy haya sido invitada a participar en la cumbre de la ONU y pueda reunirse con Trump en Nueva York".

María Corina Machado, cerca de volver a Venezuela

La huída de María Corina Machado de Venezuela tras pasar años en la clandestinidad para recoger el Premio Nobel de la Paz fue de película y, según ha contado la periodista Goizeder Azúa en esRadio, la líder opositora podría estar más cerca de regresar al país caribeño. La periodista ha apuntado que "ver que estas alianzas crecen con Alejandro Betancourt es un golpe al hígado a los venezolanos, a la democracia y una oportunidad tremenda para María Corina Machado, que puede decidir cuáles son los tiempos para volver si es en las próximas horas. Todo puede cambiar en las próximas horas en Venezuela".

En este sentido, ha dicho que "la llegada de María Corina a Venezuela es inminente", pero lo considera "complejo" porque "no estamos hablando de una protección al 100% de los EEUU. No va a llegar escoltada por los Navy SEALs". Sin embargo, cree que "si EEUU está dispuesto a pulsar ese botón", las cosas pueden cambiar en Venezuela. "Tiene que ser así", ha destacado. María Corina Machado "es un fenómeno", pero no están buscando "un mesías". Ha valorado su "coherencia" y piensa que es la "representación de la gente buena de Venezuela que ha apostado a jugarse la vida por la transición a la democracia. El país está tan abandonado, tan en el suelo, que esta es la última carta".

Marco Rubio y el rechazo de los venezolanos

La periodista ha hablado también de la situación de Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. Ha dicho que su popularidad está a la baja entre los venezolanos porque el apoyo al régimen de Delcy Rodríguez "se está uniendo en EEUU con las deportaciones y las detenciones del ICE" por "golpear a comunidades de venezolanos en proceso de asilo", por lo que su "popularidad ha bajado significativamente".

Cree que este cubanoamericano ha puesto toda su energía en entender el riesgo que representa el comunismo para toda la región, pero "el jefe de Marco Rubio es Trump y tiene que posicionarse para las elecciones dentro de dos años o haciendo equipo con J.D. Vance o siendo la otra opción". En este sentido, ha indicado que hay numerosos "congresistas que saben lo que es el comunismo y emigrar", que "conocen la fuerza latina en EEUU y que quieren una Venezuela democrática, pero Marco Rubio se debe al jefe". Piensa que "con la debacle de la guerra de Irán, el éxito tiene que apuntarse en Venezuela. Esto es lo más peligroso porque se están apartando los valores y objetivos hacia un tema electoral. Mantengo esa luz en Marco Rubio. Necesitamos un aliado fuerte en EEUU".

¿Y España?

La periodista venezolana ha señalado que "con todo esto ayer Felipe VI entregó las cartas credenciales a Timoteo Zambrano, embajador de Venezuela en España, un hombre con estrechas vinculaciones con ZP. Uno se pregunta: ¿qué pasa con España tambián?". Ha contado que "El País publicó que EEUU está retrasando ayudar a la Justicia con la investigación contra Alejandro Betancourt", por lo que ha asegurado que "todo está conectado con lo que está sucediendo".

En este sentido, ha advertido que también en España "hay que estar con los ojos muy muy abiertos" porque "no se puede permitir un nuevo régimen autoritario que se atornille al poder pasando por encima de las instituciones". "El caso de Venezuela es un caso en la historia que no se puede repetir", ha dicho Goizeder Azúa, que para finalizar ha destacado que "hay algo mucho más grande que es el tema geopolítico. China es una amenaza para EEUU y se ha convertido en el mayor socio comercial de muchos países americanos y no quieren que se convierta en el dueño de los recursos minerales de Venezuela".