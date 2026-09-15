La hermana de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años asesinada en México, ha publicado un vídeo en sus redes sociales para hablar sobre la muerte de la joven y reclamar que se esclarezca el crimen. "Creo que esto no puede quedar así", comienza afirmando.

Según explica, Claudia tenía 21 años, estudiaba educación infantil en Granada y llevaba unas tres semanas en México realizando un intercambio. La hermana relata que, según la información que conoce, un hombre intentó robarle el teléfono móvil, la persiguió cuando salió corriendo y la apuñaló en el vientre en varias ocasiones.

La hermana de Claudia Tacoronte, la joven asesinada en México, pide entre lágrimas que se investigue el crimen pic.twitter.com/wZLGYCFWcm — Libertad Digital (@libertaddigital) September 15, 2026

"Mi hermana tenía 21 años, estudiaba en Granada, educación infantil. Hace menos de un mes, tres semanas, se fue a México de intercambio", cuenta. "Anoche alguien intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto", añade.

La hermana de Claudia lamenta que el presunto autor de los hechos continúe en libertad. "Ese señor, ese hombre, está por ahí suelto, está por ahí en algún sitio de México viviendo la vida y con un móvil nuevo, supongo", afirma.

"¿Qué necesidad tienes de apuñalar a alguien?"

Durante el vídeo, la hermana expresa su incredulidad y rabia por lo sucedido y cuestiona los motivos del ataque. "¿Qué necesidad tienes de apuñalar a alguien porque te da la gana?", se pregunta. Y añade: "Ella no hizo nada, simplemente salió corriendo, buscó ayuda, y el tío fue a rematarla".

También denuncia lo que considera una normalización de la violencia contra las mujeres. Según sostiene, cuando Claudia llegó a México la familia no había sido informada de que en la universidad en la que iba a estudiar habían sido asesinadas otras dos chicas.

"De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma Universidad, y que nadie haga nada", afirma.

La hermana insiste en que el objetivo de su vídeo no es únicamente hablar de lo ocurrido a Claudia, sino denunciar una situación que, a su juicio, afecta a más personas. "No es que digas tú, ha sido mi hermana, no, es que esto pasa todos los días", señala.

"Todos los días asesinan a personas, y a mujeres especialmente, y no es justo, no es justo", añade.

"A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie"

Uno de los puntos en los que más incide durante el vídeo es en la falta de información que, según asegura, ha recibido la familia desde el asesinato.

"En casi todos los sitios dicen, hemos contactado con la familia, no sé qué, estamos en contacto con la familia, perdón, pero a mis padres no les ha llamado absolutamente nadie, y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie", sostiene.

La hermana de Claudia matiza que sí se han producido llamadas relacionadas con "asuntos legales" y "papeles", pero niega que la familia haya recibido el apoyo que, según denuncia, se está afirmando públicamente. "Eso de 'no, estamos apoyando a la familia' es mentira, y a nosotros nadie nos ha preguntado absolutamente nada", afirma.

También asegura que no ha recibido información directa sobre cómo ocurrió el crimen y que tuvo conocimiento de algunos detalles a través de las noticias.

"Cómo ocurrió exactamente lo de que le apuñalaron varias veces y que fue a pedir ayuda, y que cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer, es que yo, o sea, me paro a pensarlo", explica.

La joven reflexiona entonces sobre los que pudieron ser los últimos momentos de su hermana: "Había más gente, pero estaba ya sola, muriéndose, sin poder hacer nada".

Críticas al intercambio que llevó a Claudia a México

La hermana de Claudia también dirige parte de sus críticas hacia la organización del intercambio. Asegura que la joven no escogió directamente el lugar al que fue destinada.

"Mi hermana no es que dijeras tú, ah, quería irse a México, y a esta zona en concreto, o a este país en concreto, no, o sea, ella solicitó el intercambio, y a ella le asignaron ese sitio", explica.

En este sentido, cuestiona que se enviase a una estudiante a esa zona y asegura que la familia no tenía información sobre el riesgo que, a su juicio, existía allí.

"¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio?", pregunta. "A una persona, a una mujer, a un sitio, donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas más", afirma.

La hermana recuerda además que sus padres estaban preocupados por Claudia, aunque la joven quería realizar el intercambio para conocer nuevos lugares y vivir la experiencia.

"Espero que de verdad investiguen bien el caso"

La hermana termina reclamando que se investigue el asesinato y que el responsable sea localizado: "Ahora yo espero que de verdad investiguen bien el caso, que por favor encuentren a ese tío". "No es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien", añade.

También recuerda los planes y proyectos que tenía Claudia antes de morir. "Mi hermana tenía un montón de cosas que quería hacer todavía, muchos sueños, muchos planes, tenía un montón de gente que la quería muchísimo", explica.

La joven agradece asimismo los mensajes de apoyo que ha recibido, aunque reconoce que todavía no ha podido responder a muchos de ellos.

El vídeo concluye con una reflexión sobre las muestras de duelo y los actos realizados tras el asesinato. "Está muy bien que enciendas una vela, yo también la encendí anoche, pero es que eso no va a cambiar nada", sostiene. "Hasta que cada uno de nosotros, como personas que somos, como sociedad, no cambiemos, esto no va a parar, va a seguir sucediendo", concluye.