Las primeras imágenes del sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte huyendo tras el crimen

Las primeras imágenes grabadas tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años que se encontraba de intercambio en México, muestran los momentos posteriores a la agresión y la huida del presunto autor del crimen.

La joven canaria, estudiante de cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR), fue localizada tras ser agredida en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, donde se estaba celebrando la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

"¡Una ambulancia aquí en la Casa de la Cultura! ¡Por favor, tenemos una persona herida! ¡Urge una ambulancia, por favor!", se escucha gritar a un hombre en una de las grabaciones realizadas inmediatamente después de la agresión.

CASO CLAUDIA: LOS MINUTOS QUE TAMBIÉN DEBEN EXPLICARSE

Este video deja una pregunta que la investigación debe responder con precisión: ¿cuánto tiempo transcurrió desde que Claudia Tacoronte Aguilera fue herida y se pidió auxilio hasta que llegó la atención médica a la Casa de la… pic.twitter.com/ZCOZZgxW29 — LA CRÓNICA DE MORELOS (@GuillermoCinta) September 15, 2026

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el recinto, situado en un municipio a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, aunque no pudieron salvar la vida de la estudiante, que falleció como consecuencia de las heridas provocadas con un arma blanca.

Las cámaras de seguridad de la zona también habrían registrado al presunto agresor después del ataque. En las imágenes aparece un hombre caminando con una mochila y, posteriormente, corriendo mientras abandona el lugar.

Un video muestra el ataque contra Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de Educación Infantil, ocurrido cerca de la Casa de la Cultura municipal. Autoridades investigan la agresión para dar con los responsables del hecho. pic.twitter.com/Cep9YWG2nl — DK 1250 (@dk1250) September 15, 2026

La investigación del crimen

El asesinato se produjo el sábado por la noche en la Casa de la Cultura de Cuautla. Las autoridades mexicanas abrieron una investigación por feminicidio, según confirmaron la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, y el fiscal estatal, Fernando Blumenkron.

Las autoridades se pusieron además en contacto con el Consulado de España para facilitar la comunicación con los familiares de Tacoronte mientras avanzan las pesquisas. Por el momento, no se ha identificado públicamente al autor ni se ha determinado el móvil del asesinato.

Los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis sobre lo ocurrido, entre ellas la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con un robo o con una pareja de la víctima.

La hermana de Claudia pide que se investigue el crimen

La hermana de Claudia Tacoronte ha reclamado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que se investigue a fondo el asesinato y se encuentre al responsable. Entre lágrimas, también ha denunciado la inseguridad después de los últimos crímenes registrados entre alumnas de la Universidad.

La hermana de Claudia Tacoronte, la joven asesinada en México, pide entre lágrimas que se investigue el crimen pic.twitter.com/wZLGYCFWcm — Libertad Digital (@libertaddigital) September 15, 2026

"¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma Universidad? Mi hermana tenía un montón de cosas que quería hacer todavía, tenía muchos sueños, muchos planes. Yo espero que, de verdad, investiguen bien el caso, que, por favor, encuentren a ese tío", ha pedido.

Cuatro alumnas asesinadas en siete meses

Tacoronte llevaba alrededor de un mes en México gracias a un programa de intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Esta última institución confirmó la identidad de la víctima mediante un comunicado en el que expresó su "profunda indignación" y reclamó "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad".

El asesinato de la española se suma a los de otras tres alumnas en los últimos siete meses: Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Estos casos ya habían desencadenado protestas y paros estudiantiles para reclamar mayores medidas de seguridad.

Por su parte, la Universidad de Granada celebró un minuto de silencio en recuerdo de la estudiante y ha decidido cancelar la movilidad de sus alumnos hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.