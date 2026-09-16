Buscan a 'Paco El Trompas' por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en México

La Fiscalía General del estado mexicano de Morelos ya dispone de una orden de detención contra el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, que falleció el pasado sábado en el municipio de Cuautla.

El sospechoso ha sido identificado como Francisco Javier "N", conocido como 'Paco El Trompas', y las autoridades han puesto en marcha un operativo para localizarlo y detenerlo.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha confirmado este miércoles que un juez especializado concedió este martes la orden contra el sospechoso. "Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado (...) una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte", ha señalado en declaraciones a los medios en Cuernavaca.

El fiscal ha añadido que a Francisco Javier "N" "se le atribuye responsabilidad en el feminicidio de Claudia" y ha explicado que la búsqueda se concentra en el estado de Morelos.

La Fiscalía ya investiga varios domicilios

Según ha explicado Blumenkron, las autoridades ya han investigado varios domicilios en los que podría encontrarse el sospechoso, aunque algunos han sido descartados. "Tenemos ya varios domicilios que se han investigado y se han descartado algunos para dar ya con él y cumplir la orden de aprehensión", afirmó.

El fiscal ha señalado además que el presunto responsable cuenta con antecedentes penales. La Policía mexicana ya había centrado sus investigaciones en 'El Trompas' después de que distintas cámaras de seguridad registraran imágenes del sospechoso en las inmediaciones del lugar de los hechos.

La Fiscalía también ha recibido vídeos aportados por ciudadanos que pueden proporcionar indicios para la investigación. Blumenkron ha agradecido esta colaboración y ha explicado que esas imágenes deben ser ahora "robustecidas con pruebas técnicas".

Claudia fue asesinada durante su intercambio

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y se encontraba en México realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), procedente de la Universidad de Granada, donde estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Educación.

La joven había llegado al país a mediados de agosto y residía en Cuernavaca. El pasado sábado se desplazó hasta Cuautla, donde acudió a un evento relacionado con plantas medicinales. Allí fue asesinada con un arma blanca.

Según la información facilitada por la Fiscalía y los datos difundidos tras el crimen, Claudia habría sido atacada en las proximidades de la Casa de la Cultura de Cuautla. La joven habría pedido ayuda después de ser agredida y falleció antes de que pudieran llegar los servicios de emergencia.

La Fiscalía abrió la investigación inicialmente bajo el protocolo de feminicidio, al tratarse de una muerte violenta de una mujer, mientras se determinan las circunstancias y el móvil del crimen.

En los primeros días de la investigación, el fiscal había señalado que no se descartaba ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de que el móvil estuviera relacionado con un robo.

La cuarta estudiante asesinada en siete meses

El asesinato de Claudia ha provocado una fuerte conmoción tanto en México como en España. La joven es la cuarta estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en un periodo de siete meses, después de los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

Tras conocer el crimen, la Universidad de Granada expresó su "más firme repulsa y absoluta condena" por el asesinato de la estudiante y convocó un minuto de silencio en los centros de trabajo de la institución.

Las autoridades de Morelos también se pusieron en contacto con el Consulado de España en México para facilitar el acompañamiento a la familia de la joven y los trámites relacionados con la repatriación de su cuerpo.