Estados Unidos hunde un barco de la banda narcoterrorista Los Choneros en el Pacífico

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una exitosa operación militar en aguas del océano Pacífico oriental. Las fuerzas norteamericanas han logrado interceptar y destruir una instalación clave para las rutas marítimas utilizadas para el contrabando de estupefacientes. Se trata de una "estación flotante de repostaje" empleada por el crimen organizado para abastecer a las lanchas y buques que transportan sustancias ilícitas hacia el norte del continente. El Ejército estadounidense ha procedido al hundimiento de la embarcación tras asegurar la zona y capturar a todos sus ocupantes.

Según ha informado la institución militar a través de sus canales oficiales, la misión fue ejecutada de manera precisa por la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés). Tras analizar diversa información aportada por los servicios de inteligencia, los efectivos militares pudieron confirmar los vínculos directos del navío con Los Choneros, descrita oficialmente por las autoridades gubernamentales como una violenta organización narcoterrorista que opera principalmente desde Sudamérica.

El procedimiento seguido por las tropas norteamericanas refleja el alto nivel de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y las redes criminales transnacionales. En este sentido, los mandos militares han confirmado que, una vez abordada la nave y asegurada la integridad de la misión, los individuos arrestados a bordo fueron entregados a las autoridades de la República del Ecuador para su correspondiente enjuiciamiento penal. Tras certificar que no quedaba nadie en el buque clandestino, las fuerzas estadounidenses lo hundieron en alta mar para evitar su futura recuperación y uso por parte de las mafias.

El comandante del Mando Sur, el general Francis Donovan, ha valorado muy positivamente el resultado de la incursión y ha destacado la importancia vital de mantener una presión constante sobre los cárteles. "Junto con nuestros socios ecuatorianos, perseguimos sin tregua a los narcoterroristas que se aprovechan de nuestros ciudadanos, socavan la seguridad hemisférica y dejan a su paso muerte y sufrimiento", ha declarado el alto mando castrense tras la finalización del operativo naval.

Además, Donovan ha querido subrayar el carácter escrupuloso de la intervención frente a la barbarie desatada por las organizaciones criminales, defendiendo firmemente que "esta operación deliberada, legal y precisa salva vidas". La destrucción de este tipo de infraestructuras logísticas supone un duro revés para el abastecimiento y la movilidad operacional de peligrosas bandas como Los Choneros, cuya incesante actividad delictiva representa una seria amenaza para la estabilidad institucional en Iberoamérica y para la propia seguridad nacional de los países occidentales aliados.