Milei justifica su ofensiva por las islas Malvinas tras el reciente giro de Donald Trump

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reconocido abiertamente que la nueva embestida diplomática y financiera emprendida por su Gobierno contra el Reino Unido en relación con la soberanía de las islas Malvinas tiene un origen claro. Según ha explicado el mandatario, esta ofensiva ha sido "disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición" de Estados Unidos frente al histórico litigio por el archipiélago del Atlántico Sur.

Durante una extensa entrevista concedida a un programa del grupo Neura Media, el jefe del Ejecutivo argentino profundizó en los motivos que han llevado a la Casa Blanca a plantearse un cambio de rumbo. "La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas", ha reiterado Milei. Además, ha añadido que la decisión del líder estadounidense responde a un desencuentro previo con los británicos: "Trump dice lo que dice porque (...) lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó" durante recientes conflictos geopolíticos, refiriéndose en concreto a una confrontación con Irán.

La Administración argentina ha endurecido recientemente sus políticas punitivas contra aquellas empresas que explotan recursos naturales en los espacios marítimos circundantes a las islas, administrados por las autoridades británicas. Ante las críticas recibidas por la oposición, que achacan estas medidas a un intento de ganar popularidad interna, el mandatario ha rechazado de plano que la estrategia responda a un propósito puramente partidista. Fiel a su estilo directo, ha atribuido esta interpretación a las "estupideces" formuladas por "los pésimos analistas políticos que tenemos en Argentina".

Al ser cuestionado sobre si la ciudad de Buenos Aires habría adoptado esta misma postura de presión en caso de que Donald Trump no hubiera vencido en las urnas, el presidente ha optado por esquivar el terreno de las hipótesis. Milei ha afirmado que no le parece "interesante desde la toma de decisiones" detenerse en "una conjetura", prefiriendo centrarse en el escenario actual y en las oportunidades que este brinda a la política exterior de su país.

En este sentido, el dirigente ha argumentado que el planeta asiste a un profundo "reordenamiento mundial". Desde su perspectiva, el próximo gobierno republicano buscará "alinear todo el continente americano", asumiendo sin complejos su papel como "el líder de la región". Esta visión subraya la voluntad de Milei de consolidar una alianza estratégica y estrecha con Estados Unidos, considerándolo un socio prioritario e indispensable.

Por otro lado, el presidente argentino ha evaluado la coyuntura del Reino Unido para justificar el momento elegido para lanzar esta campaña de soberanía. Milei ha hecho alusión al "problema demográfico, político y económico que tiene Inglaterra", e incluso ha aventurado que existe una presunta "intención de Escocia, Irlanda del Norte y Gales de salir de Gran Bretaña", unas aseveraciones que evidencian su interés por capitalizar la actual situación interna del país europeo.

Bajo esta conjunción de factores favorables, las recientes declaraciones del recién elegido líder norteamericano han actuado, en palabras del propio mandatario argentino, como "un disparador externo que permitió esa oportunidad" para reactivar con mayor firmeza la reivindicación territorial sobre el archipiélago. "Se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos", ha concluido, constatando la disposición pragmática de su gabinete de cara al escenario internacional.