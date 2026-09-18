Detenido el presunto autor del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Mexico

Las autoridades mexicanas detuvieron este jueves a Francisco Javier Meléndez, alias El Trompas, como era conocido el presunto autor del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, que fue apuñalada el sábado en el municipio de Cuautla, en el Estado de Morelos (centro), en México.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó del arresto sin dar detalles del lugar de la detención, en un mensaje en X, en el que incluyó una fotografía del detenido.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

"Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida", señala García Harfuch en X. Y añade que "el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido" con una foto de un primer plano del detenido.

La Fiscalía pedirá 70 años

La Fiscalía del Estado mexicano de Morelos imputará por el delito de feminicidio y pedirá una pena máxima de 70 años de prisión para El Trompas.

"Las lesiones que él (el detenido) le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió, por la forma en que lo hizo", afirmó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, en rueda de prensa este jueves desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, capital del estado.

El fiscal indicó que el detenido robó el teléfono celular de Tacoronte, pero explicó que las características de las lesiones y la forma en que fue atacada permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio. "El Código Penal de nuestro Estado establece como una de las causales para que se establezca o se clasifique como feminicidio que existan ese tipo de lesiones", señaló.

La Fiscalía ha descartado que el crimen tuviera un componente sexual, como apuntaban algunas versiones, y anunció nuevas investigaciones para localizar indicios relacionados con el caso, entre ellos el teléfono móvil de ClaudiaTacoronte y el arma utilizada en el ataque.

El arresto se produjo alrededor de las 18:00 hora local (02:00 GMT +1) en el centro de Cuautla, gracias a la información aportada por ciudadanos que ayudó a la localización por parte del operativo desplegado desde el sábado.

El fiscal confirmó que el presunto autor del asesinato de la joven estudiante española tenía antecedentes penales y que había estado previamente en prisión por delitos relacionados con robo.

Llevaba un mes en México

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años. De origen canario, llevaba un mes en México realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) procedente de la Universidad de Granada.

Según informaron el sábado medios locales, la estudiante española había acudido a la Casa de la Cultura de la localidad para la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. En las cercanías de la misma habría sido atacada, víctima de un supuesto robo con arma blanca, por lo que pidió ayuda a los asistentes al evento. La estudiante universitaria, que recibió varias puñaladas, falleció antes de que llegaran los servicios de emergencia para auxiliarla.

La familia llega este viernes a México

La familia de Claudia Tacoronte llegará a Morelos este viernes para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo de la víctima, según ha informado la propia Fiscalía en la misma conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca.

La gobernadora del estado, Margarita González Saravia está en comunicación "directa" con el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, que ayudará a los familiares de Claudia Tacoronte en los trámites burocráticos.