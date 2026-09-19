Cuba registra su octavo apagón nacional de 2026 tras una nueva desconexión del sistema eléctrico

Cuba ha registrado este viernes un nuevo apagón nacional después de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufriera una desconexión total. Se trata del octavo corte de estas características en lo que va de 2026, según informado el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, que ha señalado que ya se habían activado los protocolos para recuperar el suministro.

La interrupción comenzó con un fallo en las líneas de transmisión que dejó inicialmente sin electricidad a las provincias occidentales de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Matanzas. Posteriormente, la avería provocó la desconexión del sistema eléctrico desde Matanzas hasta Guantánamo.

Un fallo en una línea de 220 kilovoltios

La empresa estatal Unión Eléctrica ha explicado que la caída parcial del sistema se produjo después del disparo de la sección de la línea de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos. Posteriormente, el SEN quedó completamente desconectado.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas ha comunicado que los equipos responsables del sistema habían comenzado a aplicar los procedimientos establecidos para recuperar progresivamente el servicio.

La recuperación de un sistema eléctrico completamente desconectado requiere restablecer primero pequeñas áreas de generación para después volver a conectarlas entre sí. En este proceso pueden intervenir fuentes con capacidad de arranque sencillo, entre ellas instalaciones solares, hidroeléctricas y motores de generación.

El objetivo es recuperar progresivamente la electricidad necesaria para poner en funcionamiento las centrales termoeléctricas, que constituyen una parte fundamental de la generación eléctrica de la isla.

Ocho apagones nacionales en 2026

El apagón de este viernes es el octavo que afecta a toda Cuba durante 2026. Los dos primeros se produjeron en marzo, con menos de una semana de diferencia. En julio se registraron otros tres en un periodo de ocho días y en agosto se produjeron dos desconexiones nacionales más.

La sucesión de estos episodios se produce en un contexto de dificultades para garantizar la generación eléctrica en el país. Según el Ministerio de Energía y Minas, el sistema cubano afronta una situación que las autoridades han definido como "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa".

La red eléctrica también presenta problemas asociados al estado de sus instalaciones y a la disponibilidad de combustible necesario para la generación.

Un sistema con problemas de generación

Cuba atraviesa desde 2024 una crisis energética que ha provocado interrupciones prolongadas del suministro en distintas zonas del país. Según los datos recogidos por EFE, los cortes han llegado a superar las 20 horas diarias y, en algunos lugares, se han prolongado durante varios días.

La isla necesita, según las estimaciones citadas por EFE, algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas. La producción nacional aporta alrededor de 40.000 barriles al día, por lo que el resto debe proceder del exterior.