Delcy Rodríguez visita la ONU y se reúne con Trump mientras María Corina anuncia su inmediato regreso a Venezuela

"Con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento". Así ha llegado este lunes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Nueva York para asistir a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas —que se celebrará del 22 al 28 de septiembre— en representación de su país.

Es la primera vez que el jefe del Estado de Venezuela acude a la cita desde que Nicolás Maduro lo hiciera en 2018. Se da la circunstancia de que el sátrapa venezolano, que fue capturado el pasado mes de enero, se encuentra en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, a apenas 15 kilómetros de la sede de la ONU en Manhattan.

Venezuela en la ONU Los países vuelven a encontrarse en el escenario global, al tiempo que Venezuela renace en el mundo. pic.twitter.com/wPGcMQp6PY — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) September 20, 2026

Su asistencia se confirmó este domingo, a través de un mensaje publicado desde el perfil del Ministerio de Comunicación en X. "Llevará la voz de la nación al escenario mundial", anunciaba. "¡Nos vemos en la ONU!", añadía, gracias a los "esfuerzos previos" para que Venezuela recuperara su estatus y se reincorporara a "la dinámica diplomática del planeta".

La Casa Blanca ha anunciado que Rodríguez se reunirá con el presidente Donald Trump este martes. Supondrá el primer encuentro entre ambos. Pero también el primero que se produce entre mandatarios de EEUU y Venezuela en 11 años. El último fue el protagonizado por Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá. Y fue breve.

La llegada de Delcy

La presidenta encargada ha aterrizado en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey, donde ha sido recibida por miembros de su equipo de Gobierno —entre ellos el vicepresidente sectorial de Economía y presidente del Banco de Venezuela, Calixto Ortega, y el primer viceministro de Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco— así como por el encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John N. Barrett.

Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. pic.twitter.com/7o34hGhBHN — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 21, 2026

Rodríguez estaba exultante, a tenor de las imágenes del recibimiento al bajar del avión que ha compartido de su recibimiento a través de su perfil en X. "Llevará la voz de la nación al escenario mundial", ha señalado. "Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes", ha añadido.

El regreso de María Corina

La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha anunciado, durante una entrevista exclusiva publicada este domingo por el periódico estadounidense Wall Street Journal (WSJ), que va a regresar a su país de manera inminente para liderar el proceso de transición hacia la democracia. "It's time to return (Es hora de volver)".

"Estos días, María Corina Machado se despierta a las 6 de la mañana en un apartamento prestado de un amigo en Ciudad de Panamá y se sirve un café fuerte para trabajar", ha relatado su interlocutora, la periodista Vera Bergengruen. "Tres meses después de que su primer intento de regresar a Venezuela fuera bloqueado, ella sigue aquí", ha añadido, "planeando otro".

NEW: These days, María Corina Machado wakes up at 6 am in a borrowed friend's apartment in Panama City and pours herself a strong coffee to work. Three months after her first attempt to return to Venezuela was blocked, she's still here—planning another.https://t.co/K2yeMbcZVJ — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) September 19, 2026

"Nosotros, los venezolanos, estamos listos para construir una Venezuela libre, próspera y segura, y para convertirla en el aliado más fuerte de Estados Unidos y de las democracias de nuestro hemisferio", ha sentenciado la propia María Corina tras la publicación de la entrevista. "Una conversación franca y desafiante", que ha agradecido a Bergengruen en X.