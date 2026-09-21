El revólver humeante de Cuba

El régimen castrista lleva décadas presentándose como víctima de lo que llaman el imperialismo. Esta misma semana en el Congreso de los Diputados, el exabogado de las FARC Enrique Santiago y sus socios del PSOE trataron de proyectar una imagen de una Cuba aislada e inocente. La realidad es otra.

La injerencia cubana para desestabilizar otros países es continua. Cuba es la sal de todos los platos. Su sombra alargada. Y sus relaciones con el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado están prolíficamente documentadas. Por eso, a nadie debería sorprender que en la red de asesinatos global descubierta esta semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya un inequívoco rastro cubano.

La acusación formal, registrada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, advierte de la existencia de una red global creada por los servicios de inteligencia rusos para asesinar a disidentes y opositores al Kremlin en suelo estadounidense. La red habría estado operando desde el año 2024 y según el escrito de acusación ya habría fijado precio: 40.000 dólares por eliminar o hacer desaparecer al opositor objetivo residente en Washington. Según el escrito de acusación, de los cinco componentes, dos son de nacionalidad cubana. El tercero es venezolano.

El nombre de uno de los cubanos, Oemis Romagoza Durruthy, había salido a la luz apenas un día antes a raíz de una investigación realizada por la emisora internacional pública de Alemania, Deutsche Welle (DW). En ella, se señala al cubano como reclutador al servicio del GRU, la inteligencia militar de Rusia.

Romagoza nació y creció en Camagüey, Cuba. Reside en Rusia desde 2019 y habría operado detrás de los alias Dios y Adrian. Según DW habría estado difundiendo ofertas dirigidas a hispanohablantes en Telegram y Facebook. Buscaba personas con experiencia militar en "monitoreo, inteligencia, logística y maniobras tácticas"; perfiles dispuestos a alistarse en el Ejército para luchar en Ucrania y, según la investigación, habría llegado a ordenar el incendio de dos empresas de materiales de construcción en Polonia, un depósito de autobuses en República Checa, una planta de reciclaje en Rumanía y equipos destinados a Ucrania fabricados por una compañía en Lituania.

¿Está el régimen cubano detrás? Es difícil de creer que estemos ante individuos aislados, movidos por un desordenado deseo de llenar sus bolsillos de dinero. Como tampoco es creíble que el régimen esté al margen de esa red de reclutamiento que ha permitido que los mercenarios cubanos sean el contingente de extranjeros más numeroso luchando para el Kremlin.

El revólver humeante aparece una vez más en manos de un mercenario cubano. ¿Cuándo dejará Europa de mirar hacia otro lado?