El régimen venezolano se jacta de generar una "crisis emocional" a la oposición con la visita de Delcy Rodríguez a EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llegado este lunes a Nueva York para asistir a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas y lo ha hecho con una completa agenda de reuniones, que su equipo de Gobierno ha presentado como un éxito de la "diplomacia de paz".

Tanto que ha generado una "crisis emocional" en la oposición, en palabras del ministro del Interior, Justicia y Paz venezolano, Diosdado Cabello. Uno de los narcotraficantes más buscados por EEUU, tras la caída de Nicolás Maduro y *el Mencho*, como destacado miembro del Cártel de los Soles. Por su cabeza ofrecen 25 millones de dólares.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello dice que visita de Delcy Rodríguez a la Asamblea General de la ONU en Nueva York ha generado una "crisis emocional" en la oposición. "Están en pleno despecho, y además, no tienen vergüenza: lo escriben en redes", dijo. https://t.co/a4D9HLgCKo pic.twitter.com/3mwusaZGSt — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 21, 2026

A lo largo de la jornada, previa al "Debate General" con el que arranca la cita en la sede de la ONU, ha tenido oportunidad de charlar con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfaj; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Rodríguez, una de las figuras clave de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, también se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Salió del encuentro deseando a la Asamblea —que se celebra con las guerras de Irán y Ucrania como telón de fondo— "todo el éxito" y esperando que el "multilateralismo reivindique sus principios fundadores".

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York: "Aquí llegamos de pie, caminando, frente en alto". "Buscando el destino común de la humanidad: la paz, la estabilidad, el desarrollo humano, los equilibrios en el mundo", dijo. https://t.co/bXPOolhTdp pic.twitter.com/sqNUapZmrg — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 22, 2026

Relevancia de su asistencia

Cabe recordar que es la primera vez que un jefe del Estado de Venezuela acude a la cita desde que lo hiciera en 2018 el sátrapa Nicolás Maduro, actualmente preso en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, a alrededor de 15 kilómetros de distancia de la sede de la ONU en Manhattan.

La asistencia de Delcy se confirmó este domingo, a través de un mensaje publicado desde el perfil del Ministerio de Comunicación en X. "Llevará la voz de la nación al escenario mundial", anunciaba. "¡Nos vemos en la ONU!", añadía, gracias a los "esfuerzos previos" para que Venezuela recuperara su estatus y se reincorporara a "la dinámica diplomática del planeta".

La Casa Blanca anunció que Rodríguez se reuniría con el presidente Donald Trump este martes. De producirse, supondría el primer encuentro entre ambos. Y también el primero entre mandatarios de EEUU y Venezuela en 11 años. El último fue el protagonizado por Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá. Y fue breve.