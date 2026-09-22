Un ministro de Delcy Rodríguez encargó el secuestro y asesinato de un opositor venezolano en Chile

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, está detrás del secuestro y asesinato del opositor Ronald Ojeda cuando se encontraba exiliado en Santiago de Chile. Así lo ha confirmado el fiscal del caso, Héctor Barros, durante una entrevista concedida a Noticias Caracol en la que ha explicado que el líder chavista —pieza clave de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, junto a Delcy Rodríguez— contrató al Tren de Aragua para realizar el 'trabajo'.

#InformeEspecial | En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el fiscal chileno Héctor Barros confirmó que Diosdado Cabello, uno de los hombres más importantes del gobierno venezolano, contrató al Tren de Aragua para secuestrar y asesinar en Chile a Ronald Ojeda, un exmilitar… pic.twitter.com/LFuxyhekTL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 21, 2026

"Fue un acto concertado", ha asegurado Barros. "Llegamos a una conclusión", ha añadido en referencia a las diligencias practicadas durante la investigación del crimen del militar que desertó y se refugió en Chile, "quien está detrás del encargo de este secuestro con homicidio es el Gobierno venezolano". Y, concretamente, "de acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos en la investigación, es Diosdado Cabello".

Hay constancia de que Cabello —uno de los hombres fuertes del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el narcotraficante más buscado por EEUU, desde la caída de Nicolás Maduro y la muerte de el Mencho— "les pagó la mitad al inicio del trabajo, como ellos lo llaman". Con el pago final hubo "algunas discrepancias", ha señalado. "Dicen que no se les pagó porque hicieron mal el trabajo", pero "el dinero se lo dejó él a parte de la cúpula superior del Tren de Aragua".

Cabello se delató en su programa

Intentaron que el cuerpo de Ojeda —cuyo secuestro se reportó el 21 de febrero de 2023— no apareciera. "Lo sepultan a 1,40 metros de profundidad, lo meten dentro de una maleta, le meten un saco de cal para evitar los olores e incluso la sepultura la hacen dentro de una caseta básica y le ponen más encima, un radier (capa) de cemento, sobre el lugar donde ellos lo sepultan", ha relatado el fiscal. Pero el cadáver se localiza unos días más tarde, el 1 de marzo de ese mismo año.

Entretanto Cabello "se ríe de nosotros", señala Barros en referencia a las declaraciones que el chavista hacía sobre el caso en su programa de televisión Con el Mazo Dando. "Lo hizo con bastante conocimiento", exclama el fiscal del caso Ojeda, "él ya sabía que estaba muerto y sabía, por tanto, que no estaba en Venezuela". "Nosotros todavía no", asegura. En cualquier caso, la investigación sigue abierta y puede afectar a otros responsables políticos.

La investigación sigue abierta

"Cualquiera que pueda ser responsable políticamente en este caso, del Gobierno o de la política venezolana", ha detallado Barros en la entrevista. "Vamos a ver qué pasa en los juicios orales, si alguien quiere declarar, por ejemplo. Se ve difícil, pero siempre está la posibilidad", ha añadido. "Tenemos también esperanza en lo que pase con estos cambios en el régimen venezolano (...) que puedan cambiar las cosas y ahí pueda salir información que nosotros necesitemos".

No obstante, Barros ha advertido que es complicado imaginar un escenario en el que veamos a Cabello entre rejas por este caso. "Hemos sido súper honestos con la familia", ha asegurado. "Aunque tuviésemos todo en la mano para poder enjuiciarlo, Diosdado Cabello está amparado por su Constitución venezolana o bolivariana, que en este caso le da la posibilidad de no ser extraditado jamás".