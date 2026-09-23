Abelardo de la Espriella militariza Santa Marta ante el desafío de los paramilitares

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha tomado las riendas de la seguridad en el Caribe colombiano tras la alarmante escalada de ataques impulsada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El mandatario se ha desplazado personalmente este martes para patrullar las calles de Santa Marta en un claro mensaje de firmeza frente a las organizaciones narcoparamilitares que pretenden sembrar el terror en la región.

La situación de inestabilidad se desató el lunes, cuando las ACSN anunciaron un paro armado de 48 horas como represalia por la exitosa operación de la Fuerza Pública que culminó con la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo. En este tipo de acciones coercitivas, los terroristas buscan demostrar su poderío restringiendo drásticamente el desplazamiento de vehículos particulares y de transporte público, bloqueando vías e, incluso, ordenando el cierre forzoso de los comercios locales.

La jornada en la capital del departamento del Magdalena ha estado marcada por la quema de camiones y autobuses, así como por tiroteos aislados y coacciones sistemáticas contra los comerciantes. Los criminales trataron de intimidar a los dueños de negocios para paralizar por completo la actividad económica de la zona, una táctica habitual de estas estructuras delictivas para doblegar a la población civil e imponer su ley.

Ante semejante desafío al Estado de Derecho, el jefe del Ejecutivo ha publicado un vídeo en sus redes sociales para demostrar que el Gobierno no cederá ante el chantaje. "Estoy aquí en el barrio Cristo Rey en Santa Marta y estamos directamente con nuestra fuerza pública patrullando todos los barrios", aseguró el mandatario, buscando transmitir tranquilidad a los ciudadanos afectados por la intimidación armada.

De la Espriella ha sido contundente a la hora de dirigirse a las distintas facciones terroristas que operan en el país, mencionando explícitamente a bandas criminales como Los Pachenca y el temido Clan del Golfo. Según el líder colombiano, estos grupos "no van a arrodillar al pueblo colombiano", por lo que ha garantizado que el Estado los enfrentará con toda la determinación necesaria para restablecer el orden democrático.

Finalmente, como respuesta directa a esta asonada, el Gobierno ha ordenado militarizar la ciudad y reforzar de manera urgente la presencia de tropas regulares. "Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide nunca pierde. Bandido que no se someta lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde", sentenció, dejando claro que no habrá contemplaciones con aquellos que vulneren la libertad y la seguridad de los ciudadanos.