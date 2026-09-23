Impiden a María Corina Machado entrar en Venezuela siete veces, tres en la última semana

Mientras la dictadora interina Delcy Rodríguez, colocada por Donald Trump para supuestamente liderar la transición democrática tras la detención de Nicolás Maduro y su mujer el pasado mes de enero —encarcelado en Nueva York a la espera de juicio junto a su mujer— se pavonea por la sede de Naciones Unidas y se reúne con el mandatario norteamericano, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien tiene la legitimidad democrática, ha realizado ya "al menos" siete intentos de regresar a su país, según informa su equipo y había anunciado la propia María Corina.

Tres de esos intentos han sido en esta última semana, desde Panamá, y en los tres intentos se lo han impedido.

#AHORA | Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) confirma en NTN24 (@NTN24 ) impedimentos de viaje de María Corina Machado (@MariaCorinaYA) a Venezuela. 7 intentos, pero ella continúa presionando para volver a su país. "La Premio Nobel de la Paz está presa en Panamá".… — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) September 23, 2026

"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.

Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Ciudad de Panamá, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los sismos.

La cada vez menos ambigua posición de EEUU

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.

Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EEUU, Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela.

"Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland el 15 de julio pasado.

Rodríguez y Trump sostuvieron una inédita reunión en Nueva York este mismo martes, donde ambos se encuentran para la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que haya trascendido el contenido del diálogo.

Sánchez y Trump blanqueando a Delcy Rodíguez

Mientras a María Corina Machado le impiden la entrada en su país, Delcy Rodríguez sigue ganando legitimidad internacional gracias al apoyo del presidente norteamericano. Y el de otros presidentes, como el del Gobierno español, con el que intercambió besos en la propia Asamblea General. Además, el Gobierno español maniobra en Nueva York para que Delcy Rodríguez pueda asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Resulta cuando menos curioso que el blanqueamiento de Delcy Rodríguez sea casi la única política en la que Pedro Sánchez está claramente alineado con Donald Trump.