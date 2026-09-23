"La Premio Nobel está 'presa' en Panamá" mientras "Delcy Rodríguez acusada de crímenes de lesa humanidad está en la ONU"

"La premio nobel de la paz está presa en Panamá". Así de contundente se muestra la periodista venezolana Idania Chirinos, directora de contenidos del Canal Internacional de Noticias NTN24 que ha vivido en primera persona el boicot a los tres intentos de salir de Panamá por parte de María Corina Machado para entrar en Venezuela.

Idania Chirinos, enviada especial a Panamá, cuenta que el primer intento fue entrar en barco a Venezuela: hacer una travesía marítima que se iniciaba el día de ayer. Estaba todo listo, las autoridades habían puesto el sello en el pasaporte, y esa travesía comenzaba ayer. Y cuando todo estaba listo, lo cancelaron: anunciaron que había fallas mecánicas". Unas fallas mecánicas "que nos resultaron un poco extrañas".

El segundo intento se produjo en avión: "Intentó volar en avión a Aruba, en horas de la mañana". Y el tercer intento fue por la tarde "vía Curazao" pero "negaron el despegue de ambos vuelos, tanto Aruba como Curazao".

No está en Venezuela porque no la dejan llegar

Estos tres intentos se suman a los cuatro anteriores que ya realizó la premio nobel para volver a Venezuela "porque no tiene otro deseo que no sea el regresar al país para acompañar al pueblo venezolano en la lucha por reconquistar la democracia venezolana".

"Ya lo ha dicho en las últimas entrevistas que ha dado, que es hora de volver, que es hora de regresar", continúa Chirinos. "María Corina no está en Venezuela no porque no quiere, y eso es algo que tenemos que tener claro, a esta hora y en este día. María Corina no está en Venezuela porque no la dejan llegar. Cosa que uno no puede entender. Porque hay autoridades estadounidenses que han señalado que es venezolana y puede regresar cuando quiera".

"La premio nobel de la paz está presa en Panamá"

"Lo que me resulta absolutamente ilógico es que Delcy Rodríguez, acusada de crímenes de lesa humanidad, acusada de formar parte del Cártel de los Soles, esté hoy en la ONU, que le haya dado la mano a Guterres, cuando su organismo, la Comisión de Verificación de Hechos, acaba hace unos días de emitir un informe que dice que la tortura sigue siendo una realidad, pues la premio nobel de la paz está presa en Panamá".

"La premio nobel de la paz está presa en Panamá", denuncia la periodista @IdaniaChirinos desde Panamá. Desde allí, confirma que hoy impidieron el séptimo intento de María Corina Machado para ingresar a Venezuela. pic.twitter.com/Om2FZm1HNs — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 23, 2026

¿Quiénes impiden que María Corina llegue a Venezuela?

La propia Chirinos quiere dejar claro en la red X que no es Panamá quien impide a la premio nobel llegar a su país: "Importante señalar que no es Panamá quien detiene a María Corina y muy por el contrario la ampara y la protege! ¿Quiénes impiden que llegue a Venezuela? ¿Por qué le niegan autorización de vuelos? ¿Por qué los barcos fallan mecánicamente cuando todo está listo para abordar? María Corina está por demás agradecida con Panamá por haberla recibido, por protegerla y por ofrecerle un documento de viaje que autoriza la ley para panameños y extranjeros de reconocida trayectoria. Esto no implica, ni cargo alguno y mucho menos, nacionalidad. Es y sigue siendo venezolana", remata la periodista venezolana.

Parece cada vez más claro que el boicot a María Corina Machado viene de la Administración Trump, con una postura a favor de Delcy Rodríguez cada vez menos ambigua y más decepcionante para la oposición venezolana. Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina venezolana, la sátrapa Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.

Para una mayor humillación a la oposición venezolana, Delcy Rodríguez ha publicado en X una foto con Donald Trump que para cualquier demócrata es una auténtica foto de la vergüenza:

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

"Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad", ha escrito la que fuera la mano derecha de Nicolás Maduro. Están claras las prioridades de ambos: energía, minería, seguridad. Democracia, libertad y derechos humanos no están en la agenda.