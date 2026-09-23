Milei exige "reanudar las negociaciones" por las Malvinas y tilda a la ONU de ser una "estructura inútil"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reclamado ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas "reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía" de las islas Malvinas- Con su discurso en Nueva York, el mandatario ha reivindicado la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y ha cargado con extrema dureza contra la autoridad de la ONU, a la que ha acusado de mirar para otro lado ante los atropellos internacionales mientras impone la agenda ideológica de la izquierda.

"Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar", ha explicado el dirigente argentino. Milei ha afeado la inoperancia del multilateralismo, cuestionando de qué sirve acumular resoluciones "impotentes frente a la realidad" si Reino Unido sigue actuando de manera unilateral.

Discurso del Presidente Javier Milei ante la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. pic.twitter.com/mERY8Cyh5a — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2026

En este sentido, ha rechazado tajantemente la prórroga de licencias petrolíferas anunciada por las autoridades británicas en el archipiélago y ha denunciado el uso de la autodeterminación para una "población implantada": "No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias. Una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde su autoridad", ha advertido, dirigiéndose de nuevo a Londres y exigiendo reanudar la negociación, "No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa", advertía.

"Solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes"

Para terminar su discurso, Milei ha denunciado que el organismo se ha convertido en una estructura "inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados". El mandatario ha afeado el "silencio ante el terrorismo islámico", el sesgo contra Israel y la complacencia hacia dictaduras sanguinarias, acusando a la organización de edificar un "leviatán burocrático" para imponer colectivismo a los ciudadanos mediante la Agenda 2030 y las políticas del ecologismo radical.

Finalmente, el presidente argentino ha contrapuesto el intervencionismo estatal con una firme defensa del desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, apelando a los principios del libre mercado y del economista Adam Smith para rechazar la regulación paralizante fruto del miedo. "Ante la inteligencia artificial, Argentina estará a la vanguardia de la libertad", ha concluido, remarcando que el miedo impulsado por las élites burocráticas nunca debe traducirse en obediencia estatal.