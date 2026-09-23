Trump blanquea a Delcy Rodríguez con una "histórica reunión" coincidiendo con su regreso a la ONU

"Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común", ha señalado la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un post en X que incluía una imagen de los dos mandatarios muy sonrientes.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

"Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales. Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo", continúa el mensaje.

"Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano", concluye Rodríguez después del encuentro con Trump. Una reunión a puerta cerrada y sin prensa a la que también asistieron el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

Se trata del primer encuentro entre ambos mandatarios. Y también el primero entre jefes de Gobierno de EEUU y Venezuela en 11 años. El último fue el protagonizado por Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá. Y fue breve. La visita de Rodríguez a Nueva York parte de su asistencia a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra estos días a 15 kilómetros de donde se encuentra detenido Nicolás Maduro.

Cabe recordar que un jefe del Estado de Venezuela no acudía a la cita de alto nivel en la sede de la ONU desde que lo hiciera Maduro en 2018, por las sanciones internacionales que impedían al sátrapa venezolano —contra el que se presentaron cargos por narcoterrorismo en marzo de 2020— y los miembros de su Gobierno viajar a territorio norteamericano. En concreto, la actual presidenta encargada fue incluida en la lista de nacionales designados (SDN), acusada de "socavar la democracia" y violar derechos humanos.

Blanqueamiento del régimen

Para indignación del pueblo venezolano, Trump parece haber hecho borrón y cuenta nueva, impulsando un operación de blanqueamiento de la imagen internacional de Delcy Rodríguez, a la que hemos visto pasearse por las Naciones Unidas "como Pedro por su casa". Su equipo de Gobierno ha presentado su participación en la Asamblea de la ONU como un éxito de la "diplomacia de paz".

El ministro del Interior, Justicia y Paz venezolano, Diosdado Cabello, incluso se ha jactado de que el viaje de Delcy ha provocado una "crisis emocional" en la oposición. Hablamos de uno de los narcotraficantes más buscados por EEUU, tras la caída de Nicolás Maduro y 'El Mencho', como destacado miembro del Cártel de los Soles. Y también al que la Fiscalía de Chile acaba de acusar de encargar el secuestro y asesinato del opositor venezolano Ronald Ojeda en el exilio.

Escandalosa diferencia de trato

Al frente del régimen criminal de Venezuela están los mismos que estaban cuando Maduro era el capo, y Delcy y Cabello sus secuaces. La Administración Trump se comprometió a que se celebrarán unas elecciones libres en el país cuando todo esté preparado, pero los últimos movimientos hacen temer que los planes del mandatario se hayan desviado de esa idea.

La diferencia de trato hacia la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado resulta escandaloso. Ya ha realizado "al menos" siete intentos de regresar a su país, según informa su equipo. Los tres últimos esta misma semana, desde Panamá. Su intención, lo ha revelado en The Wall Street Journal, es regresar para encabezar el proceso democrático.

