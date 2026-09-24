Delcy Rodríguez se presenta como una adalid de la democracia en la ONU

"Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica: conducir a Venezuela de una etapa de incertidumbre y conflicto a una etapa de democracia plena, reconocida por su propio pueblo y por el mundo", aseguraba este miércoles la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, durante su alocución en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Quiero decirlo muy claro: en Venezuela habrá elecciones"@delcyrodriguezv , presidenta encargada de Venezuela #UNGA pic.twitter.com/DHdrRRX4oW — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 23, 2026

"Quiero ser muy clara: en Venezuela habrá elecciones", añadió. Se garantizarán "condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país", prometió solo unas horas después de impedir por séptima vez que la líder opositora María Corina Machado pudiera regresar a su país, como era su deseo.

"La democracia no se mide por la presencia de elecciones, sino por la calidad de la competencia que precede a esas elecciones", llegó a decir. Presumió de haber iniciado un proceso de diálogo con sectores de la oposición, aunque obvió decir que han empezado por los más afines y que entre ellos no está la líder de referencia.

Rodríguez parecía tener amnesia. "Venezuela definitivamente debe abandonar el camino que permitió que el extremismo y la intolerancia sobre la convivencia democrática y pacífica", dijo como si ella no hubiera sido parte fundamental del régimen chavista que ha oprimido a su pueblo durante décadas.

Las reacciones no se han hecho esperar. Juan Pablo Guanipa, opositor que ha sufrido varias detenciones arbitrarias y secuestros ordenados por el régimen chavista en sus propias carnes, comentaba en X que la presidenta encargada "quiere hacer creer que no formó parte de la dictadura que destruyó la vida de millones de venezolanos".

Delcy Rodríguez fingió demencia en su discurso ante las Naciones Unidas. Quiere hacer creer que no ha sido parte de la dictadura que destruyó la vida de millones de venezolanos. La dictadora interina NO REPRESENTA a nuestra gente. Dijo que "en Venezuela habrá elecciones".… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 24, 2026

La presidenta encargada tampoco dio una fecha para la celebración de los comicios. Ni siquiera un plazo. El secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que había mucho por hacer antes de las elecciones pero a principios de agosto habló de "semanas o meses". Delcy se encomendó a la "sabiduría ancestral" del pueblo venezolano, que será la que determine "el momento correcto".

Entretanto los venezolanos protestaban e incendiaban literalmente las calles en distintas regiones del país —con barricadas de fuego cortando el tráfico— por la presencia de Delcy en la ONU —que no les representa—, las terribles condiciones de vida —las encuestas dicen que no han notado mejoría desde la captura de Maduro— y los continuos cortes de electricidad de los que nunca les avisan—. Eso cuando la Guardia Nacional Bolivariana no impedía que se manifestasen.