España y Venezuela

El saludo de Delcy Rodríguez a nuestro maleducado presidente del Gobierno es la foto de nuestra política en Venezuela. El PSOE respaldaba la represión del régimen chavista, del que Rodríguez era una de sus dirigentes, ayudándole a representar la farsa de unas elecciones cuyo resultado no se iba a respetar. No solo eso, sino que además boicotearon las opciones de María Corina Machado por apuntalar el comunismo en Venezuela. Extraído Maduro, nuestro Gobierno condenó la operación como contraria al derecho internacional, pero no movió un músculo a favor de la transición democrática que podría haberse iniciado tras ella. Ahora que Delcy Rodríguez se ha convertido en la protegida de Trump y el régimen muta de comunista a protectorado estadounidense sin garantía alguna de convertirse en una democracia, Sánchez rehúye el saludo que Rodríguez quiere robarle en un pasillo de la ONU. Este desdén tendría sentido si, por oponerse a Trump, Sánchez patrocinara a Machado en su lucha por lograr la democracia para su país. Pero no hay nada de eso. Entonces, ¿cuál es nuestra política?

No respaldamos el retorno de Maduro porque es causa perdida y no se nos puede ver tanto el plumero. No amparamos a Delcy porque es aliada de Trump y estamos en contra del neointervencionismo de Estados Unidos en Hispanoamérica. No apoyamos a Machado porque su propuesta implica el riesgo de una guerra civil en Venezuela y nosotros somos pacifistas por encima de todo. No quedan alternativas detrás de las que colocarse. ¿Entonces?

Solo hay una respuesta. En realidad, apoyamos de tapadillo una de las tres opciones descritas, sin reconocerlo, como ya hicimos con el régimen comunista venezolano, al que sostuvimos aparentando neutralidad. Para saber, sin embargo, cuál de las tres es en realidad la nuestra no debemos pensar en que tenga que ser la exigida por el derecho internacional, que sería el retorno de Maduro, ni la que convenga al interés nacional español, que sería devolver la democracia a Venezuela. Para descubrirla, hay que preguntarse qué le conviene a Sánchez, a sus negocios y a los de su entorno. Y esa opción no puede ser otra que la que personifican Delcy Rodríguez y Donald Trump, a quienes con toda seguridad estamos avalando. Lo que pasa es que, como es la opción del presidente de los Estados Unidos, la del imperio yanqui y la del consorcio petrolífero, Sánchez no quiere admitirlo.

De ahí que Delcy se diera el paseo a la vista de todos para ir a saludar a nuestro presidente y que todo el mundo vea que su opción, la de vender su país a Washington a cambio de que este tolere su abyecto régimen, tal vez levemente dulcificado, cuenta con el respaldo vergonzante de España. A la vez, la menuda presidenta ha puesto en evidencia que a Sánchez le importa un pimiento la legalidad internacional, los derechos humanos y la democracia. Lo que ha hecho en definitiva la venezolana es, para quien quiera verlo, exponer al escarnio público al farsante que nos gobierna. Este no es más que un sinvergüenza que, después de haber vendido a los venezolanos al comunismo, los vuelve a vender ahora al imperialismo norteamericano, llenándose su sucia boca de buenas palabras sobre los valores que a sus compatriotas nos gusta defender, pero que para él no son más que mercancía con la que traficar.