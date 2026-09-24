Goizeder Arzúa: "¿Por qué tienen tanto miedo a María Corina Machado?"

Hasta en siete ocasiones en los últimos días la líder opositora venezolana María Corina Machado ha intentado salir de Panamá por diferentes vías para volver a Venezuela y en todas las autoridades panameñas se lo han impedido. Estos intentos han coincidido con el viaje de Delcy Rodríguez a Nueva York para participar en la cumbre de la ONU y reunirse con Donald Trump, con quien posó sonriente.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la periodista venezolana Goizeder Arzúa ha dicho que "han sido horas de muchísima incertidumbre por todo lo que ha venido sucediendo con el regreso de María Corina Machado". Con "los intentos fallidos en las últimas horas" de salir de Panamá "se había estipulado que ese regreso debía coincidir con esa ausencia, ese vacío de poder, en el país tras el viaje de Delcy Rodríguez a la ONU", ha apuntado.

Goizeder Arzúa ha calificado esta visita como "un viaje polémico y complejo" y que "no es el mismo viaje de 2019". Ahora "vemos a una Delcy disfrazada de legitimidad. Hasta con sus trajes, con su verbo, con el tono… Después de haber gritado al mundo: ¡Fuera Trump! ¡No más al imperialismo yanqui!… las consignas comunes del chavismo de todos estos años. Delcy llega con un tono apacible que invita al mundo a revisar los temas de seguridad alimentaria, de derechos en la naturaleza y al final remató su discurso con un llamado a elecciones. Obviamente siguiendo una línea de causa-efecto por la necesidad en Venezuela a unas elecciones".

En paralelo a este discurso de la sucesora de Nicolás Maduro se han producido varios "intentos fallidos de María Corina Machado de salir de Panamá, una situación que aumenta la complejidad política del país al no poder regresar la líder del movimiento democrático sino constatar que hay una línea directa desde arriba, desde Washington: María Corina Machado no regresa a Venezuela". Ha contado que "no se dan las órdenes a los aeropuertos para el aterrizaje de los aviones desde Panamá ya sea a Curaçao, Aruba, Bonaire… María Corina Machado tenía estipulado salir del país que también forma parte del Escudo de las Américas. Entendemos también si hay una línea directa con el escudo de las Américas, con el presidente de EEUU, los presidentes de esos países no se querrán enfrentar a Trump y allí se alejan de esa alianza que le habían prometido a María Corina Machado para volver a Venezuela y apoyar el movimiento democrático".

"Todo esto sucede en paralelo con ese botín que Donald Trump anunció y ha repetido en numerosas oportunidades que se están llevando de Venezuela con el petróleo. A esto se suma el otro gran negocio que es la deuda venezolana que se ha estimado inicialmente en unos 180.000 millones y ha subido a unos 300.000. Entonces estamos viendo esto como una transacción y no como una transición real en Venezuela y es muy preocupante esa situación de María Corina Machado al verse bloqueada por quienes hoy están dirigiendo Venezuela", ha explicado Goizeder Arzúa.

La periodista venezolana ha añadido que "Delcy Rodríguez no sale humillada de la ONU, al contrario. Yo no veo que ella esté en una posición como quien tiene una pistola en la cabeza, no. Para ella su gran humillación es el regreso de María Corina Machado. Es enfrentarse al venezolano en las urnas. Ella va a prometer elecciones, pero ya se está presentando como la presidenta encargada, como la mujer que va a liderar esa transición y no le corresponde".

El miedo a María Corina Machado

Goizeder Arzúa ha contado que "María Corina Machado en su plan de gobierno en Venezuela Tierra de Gracia tiene todo estructurado, ese plan de sacar los números y las cuentas". Para EEUU "evidentemente, Delcy Rodríguez es la mujer que le está sirviendo de títere para realizar todas esas transacciones, esos negocios con el país. Es verdad que en Venezuela no sólo hay una organización como el partido Vente Venezuela sino un país que hoy día no tiene luz y las protestas por falta de electricidad se están dando cada vez con más frecuencia. Hay más de 400 presos políticos, la inflación está al borde… el venezolano no está viviendo, está sobreviviendo".

"Ver a Delcy Rodríguez hablar de Venezuela Renace, que es ya un lema de campaña o el nombre de un nuevo partido político, ver al secretario de Estado, Marco Rubio, decir que tenemos contacto con María Corina Machado, que es una mujer fabulosa, una mujer valiente, pero no es la líder del movimiento democrático…", ha lamentado Goizeder Arzúa. La periodista ha asegurado que Machado "está rehén de EEUU. Está presa literalmente en Panamá. No la dejan abordar un avión, cruzar fronteras o irse por tierra, mar, aire a Venezuela".

La periodista se ha preguntado: "¿Por qué tanto miedo a María Corina Machado? ¿Por qué tenerle miedo a la gente en un proceso electoral? Entonces la gran preocupación es: ¿Qué va a pasar en los próximos días? María Corina Machado tiene que volver al país". En este sentido, ha contado que "están agotando todas las alternativas, todas las posibilidades" para que la líder opositora regrese a Venezuela y que "desde hace mucho tiempo" quiere volver. "Vamos a entrar, María Corina Machado tiene ese apoyo internacional".

"Más allá no se conoce porque la confidencialidad es parte importante de todo esto entendiendo cómo se ha bloqueado la salida de María Corina Machado en estos siete intentos y ya queda al desnudo qué está pasando", ha dicho Goizeder Arzúa sobre cómo podría la líder opositora burlar el bloqueo de EEUU. La periodista ha dicho que "hay obstáculos reales y un gran miedo de que María Corina Machado llegue. Delcy Rodríguez no tiene la popularidad, la última encuesta la sitúa con más del 90% de rechazo y Donald Trump lo sabe. Sabe que de aquí al 3 de noviembre, con esas elecciones de medio mandato, no quiere ninguna variable porque sabe que con el tema de Irán y la subida del precio de la gasolina y el diésel no tiene los números".

Presión de Trump a otros líderes

Goizeder Arzúa ha comentado que "aunque Delcy Rodríguez haya dicho en la ONU que sí va a apostar por un escenario electoral eso sonó muy lejos porque el régimen está haciendo todo lo posible por atornillarse en el poder y por desmoralizar a los venezolanos". La periodista ha apuntado también a cómo EEUU está presionando para evitar más detenciones y a otros países del entorno de Venezuela.

"Estamos hablando de una organización criminal que está liderando Venezuela. Y no es un sólo dictador, metes a Maduro en la cárcel y ya. Han tenido 27 años para nutrirse, para mutar e ir hacia peor. Es un enjambre de criminalidad y opacidad y Trump con su administración los tiene atados. Si no cumples lo que te estamos pidiendo tú puedes ser el próximo y entre ellos se están entregando", ha contado. En este sentido, Goizeder Arzúa ha dicho que "ya se sabe quién es Delcy Rodríguez. No creo que a Delcy Rodríguez la estén legitimando. El tema es que Trump está encima de ella y no se van a enfrentar a Delcy para enfrentarse a Trump. Tiene que haber mayor contundencia en los países. ¿Cómo es posible que haya cambiado el discurso después de que allí se alberguen las actas electorales? Hay una presión. Ni Colombia, ni Chile van a querer enfrentarse a Trump. Es el doble discurso de la política".

La periodista ha señalado también "lo importante de desnudar el perfil de Delcy Rodríguez" porque "no es sólo la que protagonizó el Delcygate, ha pasado por los puestos más importantes de las instituciones que fueron totalmente desmanteladas. Ha estado en el seno del manejo petrolero, económico del país, también como vicepresidenta le reportaba todo el sistema de represión y eso hace que Delcy Rodríguez, además de haber sido canciller de Maduro, conozca toda la estructura criminal y es la que sabe dónde está el dinero, los nombres y los personajes que si hablan saben cuál va a ser su destino. Esa oscuridad que ya está plasmada en informes de violación de derechos humanos tiene que seguir dándose a conocer".