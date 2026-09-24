Linchan y queman vivos a dos personas en Chiapas tras ser acusadas de brujería

Un trágico suceso ha conmocionado a la opinión pública internacional tras confirmarse que un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron asesinados la noche del pasado martes en la comunidad de Las Tacitas, perteneciente al municipio de Ocosingo, en el Estado sureño de Chiapas. La pareja fue víctima de la violencia extrema de sus propios vecinos, quienes decidieron tomarse la justicia por su mano basándose en meras supersticiones.

Según los testimonios recabados sobre el terreno, un numeroso grupo de pobladores retuvo a las víctimas contra su voluntad y las trasladó por la fuerza al recinto principal de la localidad. En ese lugar, la pareja fue sometida a agresiones físicas y verbales durante varias horas, en un claro exponente de la quiebra del Estado de Derecho que padecen algunas zonas rurales de Iberoamérica. Finalmente, la turba los roció con combustible y les prendió fuego.

La crudeza de los hechos ha quedado documentada a través de diversos vídeos que han circulado rápidamente por las redes sociales. En estas grabaciones se puede observar a multitud de personas congregadas en el lugar mientras una de las víctimas, envuelta en llamas, trata desesperadamente de huir. Tras consumar el doble homicidio, los asaltantes abandonaron los cuerpos en los márgenes de un camino situado a las afueras del núcleo poblacional, donde permanecieron a la intemperie hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Este suceso pone de manifiesto los graves riesgos derivados de permitir que sistemas paralelos de justicia y tradiciones alejadas de las garantías constitucionales operen al margen de la ley. En regiones donde prevalecen los denominados usos y costumbres, las acusaciones infundadas de prácticas esotéricas suelen derivar en vulneraciones de los derechos humanos más básicos, incluyendo el derecho a la vida y a un proceso legal justo con presunción de inocencia.

Los familiares de las víctimas han exigido a las instituciones estatales que se investiguen los hechos a fondo y se proceda a la detención inmediata de los responsables. A esta petición de justicia se han sumado, de forma llamativa, las autoridades tradicionales zapatistas que operan en la zona, evidenciando el impacto que ha generado la brutalidad del crimen incluso entre los grupos locales de marcado carácter indigenista.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas ha tomado cartas en el asunto a través de su delegación especializada. La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, ha confirmado la apertura de una carpeta de investigación oficial y el establecimiento de canales de comunicación directa con los allegados de la pareja asesinada. El objetivo de las autoridades es esclarecer los pormenores del linchamiento y llevar ante los tribunales a los autores materiales de la masacre, evitando así que prevalezca la impunidad.