Milei dice que Sánchez ha "traicionado a su propio pueblo": "Ceuta da testimonio de ello"

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha vuelto a cargar con dureza contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha acusado abiertamente de haber "traicionado a su propio pueblo" debido a su permisiva y nefasta política en materia de inmigración ilegal.

Durante una intervención en el prestigioso The Economic Club de Nueva York —donde se encuentra con motivo de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas—, el mandatario libertario lamentó la deriva del país. España es una nación "con tanto para ofrecer", señaló Milei, pero que actualmente se encuentra "sometida a un régimen socialista que la está destruyendo".

Como prueba irrefutable del colapso institucional y de seguridad que atraviesa el país, el presidente argentino hizo referencia explícita a la tensión que se vive en las fronteras españolas: "La situación que ahora mismo se está viviendo en Ceuta da testimonio de ello", aseveró.

"Anarquía y tiranía"

En uno de los momentos más contundentes de su discurso, Milei acusó al Ejecutivo socialcomunista de haber abierto "las puertas a invasores que la están convirtiendo en una zona de caos y violencia". Asimismo, definió la gestión de Sánchez como "una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía". "Los invasores hacen lo que quieren. Roban, matan, violan, mientras que los españoles de bien son cada vez más vigilados y controlados", denunció el mandatario argentino.

El presidente argentino también puso el foco en el expolio fiscal que sufren los ciudadanos para sostener la agenda del Gobierno, remarcando que los españoles "son obligados a pagar cada vez más impuestos para sostener esta situación profundamente injusta". Un modelo que, según Milei, responde a un único fin partidista: "Todo para que Pedro Sánchez consiga los votos que necesita para seguir atornillado al poder".

El contraste argentino

Milei contrapuso la deriva europea con la firmeza de la política migratoria que está aplicando su propio Gabinete en Argentina, basada en el cumplimiento estricto de la ley y el endurecimiento de los controles fronterizos, revelando que su Gobierno ya ha deportado a más de 20.000 personas en lo que va de año. "Estamos evitando, antes de que ocurran, los problemas que hoy aquejan a Europa, como la inmigración descontrolada", subrayó.

Para finalizar su intervención ante la comunidad económica e inversora en Nueva York, Javier Milei presentó a la Argentina de la libertad como un destino clave y seguro para las inversiones internacionales, destacando el enorme potencial del país austral en sectores estratégicos como la energía, la minería, la agroindustria y la inteligencia artificial.