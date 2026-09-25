Trump, fascinado con Delcy y alejado de María Corina Machado

Desde que Nicolás Maduro fue detenido el 3 de enero en Caracas por una unidad de élite del Ejército de EEUU, las relaciones entre Caracas y Washington han dado un giro de 180 grados. De los abiertos enfrentamientos entre los dos gobiernos, se ha pasado a una relación que implica tanto lo político como lo comercial, tal y como demuestra el último acuerdo entre ambos países relacionado con el petróleo venezolano.

Desde que ocurrieron los cambios en Venezuela, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, una constante ha sido dejar de lado a la auténtica y legítima líder de la oposición María Corina Machado. Poco después de la captura de Maduro, Trump dudó del liderazgo de Machado al señalar que "no tenía el respeto de su nación", y desde entonces pocas veces se ha mencionado seriamente la posibilidad de unas elecciones libres.

De hecho, este miércoles, su propio equipo de Comando Venezuela –una cuenta de campaña de Machado y el presidente electo Edmundo González– denunció que intentó volver al país hasta siete veces desde Panamá, pero que finalmente no se logó por diversas razones.

Mientras esto ocurre, la relación entre Trump y Delcy Rodríguez parece más sólida que nunca, en especial después de su encuentro entre ambos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La chavista habló de una "histórica reunión" entre ambos. Además, en su discurso agradeció a Trump y a su Gobierno "por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela".

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

Las noticias acerca del impedimento de entrada a Venezuela de Machado apuntan claramente a una incomodidad tanto de Caracas como de Washington de su posible presencia en tierras venezolanas. La Premio Nobel de la Paz no ha dejado de insistir en la necesidad de una transición que lleve a unas elecciones que permitan a la oposición participar en igualdad de condiciones, cosa que no ocurre desde hace más de una década.