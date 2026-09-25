Venezuela se echa a la calle para reclamar el regreso de María Corina al grito de "¡Fuera Delcy!"

La reacción de los venezolanos a la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se presentó como una adalid de la democracia —prometiendo elecciones con garantías de participación de todas las formas políticas— mientras impedía que la principal líder opositora —la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado— pudiera volver a su país, no se ha hecho esperar.

#AHORA | "¡Fuera, Delcy! ¡Fuera, Delcy!". Venezolanos se toman una de las principales autopistas de Caracas para protestar contra el régimen de Delcy Rodríguez y pedir el regreso de María Corina Machado. pic.twitter.com/wCHk7zdtIz — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 24, 2026

Este jueves se han registrado varias manifestaciones simultáneas en distintas regiones de Venezuela para exigir el regreso de María Corina —tras siete intentos fallidos— y la convocatoria urgente de los comicios. Delcy aseguró que habría elecciones, pero no dio una fecha. Ni siquiera un plazo por "semanas o meses", como en su momento vaticinó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

#24Sep 🍉 | Decenas de venezolanos se concentraron este jueves en las inmediaciones de Plaza Venezuela, en Caracas, para exigir garantías que permitan el ingreso al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La manifestación se produjo después de… pic.twitter.com/TxiVWfW9rE — La Patilla (@la_patilla) September 24, 2026

La presidenta encargada se encomendó a la "sabiduría ancestral" del pueblo venezolano. Sería quien determine la fecha de los comicios, señaló durante su alocución en el hemiciclo de la sede de la ONU en Nueva York. Los venezolanos le han contestado que ya es el momento. Así lo han señalado los manifestantes y opositores como Juan Pablo Guanipa —que ha sufrido detenciones arbitrarias y secuestros ordenados por el régimen chavista— en la marcha que comenzó en la Plaza Venezuela de Caracas.

En plaza Caracas y toda Venezuela los venezolanos exigimos ¡Elecciones ya! pic.twitter.com/8tSCEm4U4u — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 24, 2026

En las pancartas de los asistentes se podían leer lemas como "¡Se ve, se siente, María presidenta!". Aunque la opositora no ha podido volver a Venezuela para liderar el proceso de transición hacia la democracia, como era su deseo, estuvo muy presente en las protestas. Los manifestantes coreaban vítores como "¡Fuera Delcy! Fuera Delcy!", "Libertad, Libertad" o "María Corina Vente, aquí está tu gente".

Delcy, de vuelta en Venezuela

Este ha sido el recibimiento que han brindado a Delcy tras su visita a la Gran Manzana. La presidenta encargada regresaba a su país este jueves, exultante por haberse reunido con Donald Trump y haber podido participar en una cita internacional de alto nivel como la Asamblea General de la ONU. "Misión cumplida", ha considerado en un vídeo difundido en redes en el que aseguraba estar "feliz" de reencontrarse con el pueblo venezolano.

🇻🇪 Protestas en Venezuela. Se reportan manifestaciones por los constantes apagones en El Tocuyo, Barquisimeto y otras regiones del país. pic.twitter.com/PL2MTcaXiD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 25, 2026

Eso sí, ha llegado pidiendo a los ciudadanos "ahorro energético" ante el nuevo pico de demanda como si esa fuera la solución para los cortes del suministro eléctrico de más de 14 horas —que han provocado protestas durante toda la noche en distintos putos del país— que ya padecen los venezolanos tras la política de racionamientos que ha implementado sin ningún éxito. El chavismo responsabiliza de los fallos del sistema a las sanciones extranjeras, a fenómenos climáticos como 'El Niño' y el sabotaje de "mafias".