Al menos ocho muertos y doce heridos tras volcar un vehículo en el estado brasileño de Bahía

Al menos ocho personas han muerto y otras trece han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido durante la noche del viernes al sábado en el municipio de Iraquara, en el estado brasileño de Bahía, según el último balance de las autoridades locales.

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados. Doce de los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Seabra, mientras que otro fue ingresado en el Hospital Municipal Américo Chagas, en Iraquara, según informó la cadena G1.

El accidente se produjo en la carretera BR-122, cuando el vehículo, que cubría una ruta entre Fortaleza, en el estado de Ceará, y Palmas, capital de Tocantins, se salió de la vía y volcó. Las circunstancias que provocaron el siniestro todavía no han sido determinadas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Bahía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. En las pesquisas participan agentes de la Policía Civil y especialistas del Departamento de Policía Técnica, que realizarán los correspondientes peritajes para determinar las causas del accidente.