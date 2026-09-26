Detenido el exviceministro y exdiputado chavista Alexander 'Mimou' Vargas en Caracas

Las autoridades del régimen venezolano han llevado a cabo una nueva purga interna. El viernes fue arrestado el exviceministro de Deporte y antiguo diputado oficialista Alexander Vargas, alias Mimou, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la principal terminal aérea que da servicio a la ciudad de Caracas.

El exjugador de baloncesto se encontraba acompañado de su esposa en el momento en el que fue interceptado por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana. La tensión del momento quedó reflejada en varios vídeos que han circulado por las redes sociales. En dichas imágenes se puede apreciar una situación sumamente confusa en la que el expolítico chavista trata de zafarse de los militares que intentaban ponerlo bajo custodia y llevarlo detenido.

🚨 ÚLTIMA HORA | Detienen a Alexander «Mimou» Vargas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El procedimiento se ejecutó cuando Vargas se encontraba en compañía de Enrique Márquez. Hasta el momento no hay vocería oficial sobre los motivos del arresto.

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Su desesperada petición de ayuda

La situación se complicó cuando el exdirigente reconoció en la terminal al excandidato presidencial Enrique Márquez, uno de los dirigentes de la oposición venezolana. Según relató el propio Márquez, el antiguo cargo chavista se acercó a él corriendo para pedirle que intercediera ante los agentes que iban a detenerlo. Márquez aclaró inmediatamente que no tenía ninguna relación con él. "No lo conozco personalmente y no tengo relación con él ni con sus actividades públicas o políticas", afirmó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Comunicado a la opinión pública Ante los videos que circulan en redes sociales sobre lo ocurrido anoche en la sala de embarque de vuelos nacionales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, considero necesario aclarar los hechos y desmentir cualquier vinculación que se pretenda… — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) September 26, 2026

Según el relato del opositor, durante la intervención de los agentes se produjo un forcejeo en el interior del aeropuerto. En un intento por evitar el arresto, el exdirigente deportivo llegó a agarrarse físicamente a Márquez mientras se resistía a las órdenes de los agentes. Finalmente, los efectivos le comunicaron que existía una orden de búsqueda y captura contra él.

"Desconozco lo sucedido después. Espero que se respeten plenamente sus derechos y los de su familia, como corresponde a cualquier ciudadano venezolano", añadió el excandidato presidencial.

Durante años, el exdeportista fue una figura habitual en los actos oficiales y de propaganda del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, su posición dentro del chavismo comenzó a debilitarse a principios de este año. En febrero fue destituido de su cargo en la Fundación Movimiento por la Paz.