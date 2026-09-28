El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha lanzado una ofensiva judicial y política para destapar los escándalos de la pasada Administración. En una reciente alocución al país, en la que ha hecho balance de sus primeros dos meses de mandato, el mandatario ha solicitado a las autoridades que evalúen la posibilidad de rebajar las penas u ofrecer algún tipo de beneficio a aquellos investigados o acusados de corrupción que ofrezcan pruebas sólidas sobre la implicación del anterior Ejecutivo. La medida busca desmantelar lo que considera una red de desvío de fondos públicos orquestada durante el mandato de Gustavo Petro.

Durante su discurso, el jefe del Estado se dirigió directamente a los responsables de desfalcos que actualmente se encuentran en prisión o bajo la lupa de la Justicia. "Les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria", animó De la Espriella, prometiéndoles un "castigo atenuado" a cambio de su colaboración. El presidente enfatizó que la mala gestión de los recursos públicos ha dejado una herencia económica tan grave que su gabinete ya negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida viable a la crisis financiera.

En el terreno de la seguridad, uno de los pilares de su Gobierno, el presidente sacó pecho de las últimas operaciones contra los grupos armados y el crimen organizado, especialmente en Cali y Santa Marta. De la Espriella ordenó desde el primer día a las Fuerzas Armadas perseguir "a los bandidos con las armas de la República", un cambio de rumbo que, según explicó, ha terminado con la complicidad que existía entre Petro y peligrosos criminales. Como ejemplo, citó la reciente extradición a Estados Unidos de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña.

Siguiendo esta política de tolerancia cero frente al narcoterrorismo, el Ejecutivo ha advertido de que las operaciones y las extradiciones no se detendrán. Entre los objetivos prioritarios figura el líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho. Esta ofensiva se produce poco después de que las fuerzas del orden lograran abatir a su lugarteniente, José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, en un enfrentamiento directo que demuestra la determinación del Estado por recuperar el control territorial.

Las nuevas directrices de seguridad ya están arrojando resultados estadísticos notables que respaldan la gestión de De la Espriella. Durante el pasado mes de agosto, se han registrado importantes descensos en los delitos de alto impacto que más preocupan a los ciudadanos. Según los datos oficiales presentados, el secuestro ha experimentado una drástica caída del 79%, la extorsión se ha reducido en un 62% y las masacres han disminuido en un 58% respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras consolidan la promesa de restaurar el Estado de Derecho tras años de concesiones a los violentos.