Asesinados a tiros dos estudiantes en Morelos dos semanas después del crimen de la española Claudia Tacoronte

Dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinados a tiros en Cuernavaca, apenas dos semanas después del crimen de la española Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada que se encontraba en el estado mexicano de intercambio académico. Un tercer joven resultó herido en el ataque.

Los dos jóvenes asesinados eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El ataque se produjo la noche del sábado, alrededor de las 21:30 horas, en la colonia Chulavista de Cuernavaca.

Según la información facilitada por las autoridades, varios hombres armados dispararon contra los jóvenes en la avenida principal de la colonia y posteriormente huyeron del lugar. Dos estudiantes murieron y un tercero resultó herido.

Hasta este domingo no se habían comunicado detenciones relacionadas con el ataque ni se había establecido públicamente el móvil del doble asesinato.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos confirmó que los fallecidos pertenecían a su comunidad universitaria y reclamó una investigación pronta y exhaustiva. La institución también pidió medidas para garantizar espacios seguros para los jóvenes.

Dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte

El doble homicidio se produce dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte, una estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos dentro de un programa de intercambio académico.

Tacoronte estudiaba en la Universidad de Granada y había llegado a Morelos en agosto para realizar una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El 12 de septiembre murió en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca.

Por este crimen, una jueza vinculó a proceso por feminicidio a un hombre que habría atacado a la estudiante para robarle el teléfono móvil.

El asesinato llevó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente tres movilidades previstas hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Una universidad marcada por otros asesinatos

La comunidad universitaria de Morelos ya había protagonizado protestas y un prolongado paro este año por los asesinatos de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, dos alumnas de 18 años asesinadas con pocos días de diferencia entre febrero y marzo.

El nuevo ataque vuelve a tener como víctimas a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mientras la institución reclama a las autoridades que esclarezcan los hechos y refuercen la seguridad de los jóvenes.

Menos homicidios según los datos oficiales

Sin embargo, los nuevos asesinatos se producen mientras el Gobierno federal ha informado de una reducción de los homicidios en Morelos.

Según los datos citados por el Ejecutivo mexicano, el promedio diario de asesinatos en el estado pasó de 3,5 en septiembre de 2024 a 1,6 en junio de 2026, lo que representa una reducción del 54 por ciento.

En el caso del ataque de Cuernavaca, las autoridades todavía no habían informado de detenidos ni habían comunicado públicamente cuál fue el motivo de la agresión.