Claudia Macero exige a la dictadura chavista la fecha de las elecciones tras volver del exilio

La opositora venezolana Claudia Macero, jefa de prensa de la líder María Corina Machado, ha pedido este lunes a las autoridades de la dictadura chavista una fecha definitiva para la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela. Este pronunciamiento supone su primer acto político formal tras su esperado regreso del exilio este mismo domingo.

"Escuchamos esta semana en la ONU decir que en Venezuela habrá elecciones. Claro que va a haber elecciones, ese es nuestro destino. La pregunta es: ¿cuándo?", interpeló Macero. Sus palabras hacían referencia directa a la reciente promesa esgrimida por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General del organismo multilateral, una declaración que la disidencia observa con profundo escepticismo.

Durante una comparecencia desde la sede en Caracas de Vente Venezuela (VV) —la formación política de Machado—, Macero elevó el tono para exigir que cesen de inmediato los constantes "obstáculos" impuestos por el oficialismo. El objetivo principal es permitir el libre regreso de la máxima figura de la oposición, que permanece en el extranjero desde el pasado mes de diciembre, cuando tuvo que salir de sus fronteras para recibir el prestigioso Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.

"Si lo que está previsto en Venezuela es una transición democrática, aquí lo que tiene que pasar es que pongan la fecha y que dejen a los venezolanos elegir", subrayó la dirigente política, dejando claro que el único camino válido para superar la grave crisis institucional es el pleno respeto a la voluntad popular en las urnas.

Asimismo, Macero explicó que su retorno a la capital venezolana tiene como propósito fundamental transmitir "confianza" a los millones de compatriotas desplazados, animándolos a que den el paso de volver a su tierra natal. "Es hora de volver a casa. Nosotros pertenecemos aquí y eso no nos lo va a robar nadie", sostuvo emocionada la opositora, tras aterrizar en un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Para celebrar este hito, Vente Venezuela organizó este lunes un emotivo acto de bienvenida. Cabe recordar que Macero se vio forzada a abandonar Venezuela en el primer semestre de 2025 tras una prolongada estancia en condición de asilada, junto a otros cinco colaboradores, en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. Sobre todos ellos pesaban burdas acusaciones de supuesta conspiración y traiciación a la patria, tácticas habituales de la maquinaria judicial del chavismo.

La jefa de prensa es la segunda integrante de este grupo de disidentes en pisar de nuevo suelo venezolano. Su salida inicial del país se logró gracias a una compleja operación impulsada por Estados Unidos para extraerlos de la sede diplomática argentina, donde permanecían refugiados desde marzo de 2024 para sortear las órdenes de captura del régimen.

Fiel a su retórica habitual, el régimen de Nicolás Maduro trató de minimizar y ridiculizar el anuncio de Washington, asegurando que la salida de los opositores no fue una extracción sino fruto de una negociación bilateral. El primero de los refugiados en emprender el camino de regreso había sido el dirigente Omar González, quien llegó a Venezuela el pasado 28 de agosto, abriendo la puerta a lo que la oposición espera que sea el fin progresivo del exilio forzado.