Mueren al menos sesenta presos en las cárceles de Venezuela desde el pasado mes de abril

La grave crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa la dictadura de Nicolás Maduro tiene uno de sus episodios más dramáticos en el interior de sus centros penitenciarios. Al menos sesenta reclusos han muerto desde el pasado mes de abril en Venezuela, según los datos recopilados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en el país sudamericano. Las deplorables condiciones de reclusión y la falta de asistencia médica son las principales causas de esta alarmante cifra.

La denuncia más reciente de esta plataforma se ha producido tras la confirmación de una nueva víctima mortal, presuntamente a causa de una enfermedad infectocontagiosa. "Más de sesenta personas han muerto bajo custodia desde abril y no podemos permitir que esta cifra siga creciendo", advirtió el OVP a través de un comunicado difundido en la red social X. La ONG pone así el foco en la responsabilidad del Estado a la hora de garantizar la salud y la integridad física de las personas privadas de libertad.

El último fallecido ha sido identificado como Luis Alejandro García, un joven de 30 años de edad que se encontraba interno en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López. Este recinto penitenciario está ubicado en la localidad de Tocuyito, perteneciente al estado de Carabobo, en la zona norte del territorio venezolano. De acuerdo con la información aportada por la organización, el preso habría perdido la vida a causa de la tuberculosis, una afección que prolifera con facilidad en entornos cerrados y con nulas medidas de higiene.

La situación específica de este penal refleja a la perfección el colapso del sistema penitenciario chavista. Las instalaciones albergan actualmente a más de 2.200 personas, a pesar de que su capacidad máxima fue diseñada para un límite de 1.400 internos. Esto supone una ocupación superior al 157 %, un nivel de hacinamiento extremo que multiplica exponencialmente el riesgo de contagio de patologías como la tuberculosis, dejando a los reclusos en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a brotes epidémicos.

Ante esta tragedia, la organización no gubernamental ha alertado sobre el peligro inminente que corren el resto de los prisioneros. En su denuncia pública, la entidad subraya que este caso enciende las alarmas sobre las lamentables condiciones de los detenidos y exige a las autoridades competentes una evaluación sanitaria urgente de toda la población reclusa. Además, han reclamado una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte de García y determinar las posibles negligencias médicas.

Este trágico goteo de muertes no es un fenómeno aislado en la historia reciente del país. El pasado mes de agosto, el mismo organismo publicó un balance estremecedor que revelaba que, durante los últimos quince años, más de 8.000 ciudadanos detenidos han fallecido en el interior de las cárceles venezolanas. Estas cifras evidencian un abandono sistemático por parte de las instituciones estatales, incapaces de frenar una crisis humanitaria que se agrava año tras año sin que se adopten soluciones efectivas.

De hecho, el informe anual de la plataforma expuso que cientos de personas perdieron la vida bajo custodia del Estado durante el último ejercicio registrado. Las causas de estos decesos están estrechamente vinculadas a la falta de atención médica oportuna para tratar afecciones cardiovasculares y cardiorrespiratorias, así como a episodios de fallo multiorgánico y shock hipovolémico. Un panorama desolador que confirma el colapso sanitario dentro de los penales y el desamparo legal en el que viven miles de prisioneros.