En medio de la operación de blanqueo de la sucesora del apresado Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha afirmado este martes que la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, publicada en 2017 y que sirvió de parapeto al régimen para perseguir a la oposición, fue "mal aplicada" y utilizada de forma abusiva.

"Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley, pero yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor en relacionamiento, que no se imponga el odio sino que podamos convivir", dijo Rodríguez en un acto con caficultores en el estado Portuguesa.

Según anunció, ha solicitado al presidente de Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una reforma parcial, y no derogación, de la norma. Rodríguez alegó que se trata de una forma de seguir avanzando "hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela".

La solicitud enviada al presidente de la Asamblea Nacional explica que la reforma tiene como objetivo despenalizar las conductas que contempla esta ley "como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el recuentro y la convivencia democrática".

En su opinión, dicha reforma tendrá un "impacto positivo" sobre la "reconstrucción de la confianza en las instituciones", así como en la "dinamización de la vida democrática de la nación".

Desde su aprobación, organizaciones civiles y de Derechos Humanos denunciaron que la norma tenía el claro objetivo de perseguir la disidencia política, así como a los medios de comunicación y las redes sociales.

El dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, ha remarcado que esta legislación contra los delitos de odio fue empleada durante años "para perseguir, encarcelar y silenciar" a los venezolanos y es causa de la "destrucción" de familias.

"Ahora pretenden reformarla y hablar de 'convivencia democrática'. No. Esa infame ley debe ser derogada. Completa y definitivamente. Y deben ser liberados todos los presos políticos, civiles y militares", ha reclamado.