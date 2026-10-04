Brasil cierra los colegios electorales y comienza el recuento

Los colegios electorales de Brasil han cerrado este domingo a las 17:00 horas (22:00 hora española) tras una jornada de votación para elegir al presidente, los gobernadores de los 27 estados, los diputados federales, dos tercios del Senado y los representantes de las asambleas legislativas regionales. A partir de ese momento ha comenzado el recuento electrónico de los votos.

Los centros permanecieron abiertos desde las 08:00 horas en una jornada que ha transcurrido de forma pacífica y sin graves incidentes, aunque algunas regiones han estado afectadas por alertas por fuertes lluvias.

Brasil cuenta con casi 159 millones de electores y utiliza un sistema de votación electrónica desde 1996, lo que permite que los resultados se conozcan pocas horas después del cierre de las urnas.

Lula y Flávio Bolsonaro, favoritos

Entre la docena de candidatos que concurren a las elecciones presidenciales, los dos favoritos son el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las encuestas de las últimas semanas han anticipado una votación ajustada, con ambos candidatos en un empate técnico y por encima del 40% de los apoyos. Si ninguno logra superar el 50% de los votos, los dos candidatos más votados pasarán a una segunda vuelta, prevista para el próximo 25 de octubre.

La última encuesta, publicada este sábado, da a Lula una ligera ventaja sobre Bolsonaro (43,1-38%). Si se consideran únicamente los votos válidos, es decir, sin votos en blanco, nulos e indecisos, Lula alcanza el 47,8%, frente al 42,1% de Bolsonaro, por lo que el actual mandatario está apenas a 2,2 puntos de lograr la victoria directa en primera vuelta. En caso de enfrentamiento en segunda vuelta, Lula lograría un 47,3% de votos y Bolsonaro, un 43,1%, una diferencia de 4,2 puntos.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, fue el primero de los aspirantes presidenciales en votar. Lo hizo en un colegio electoral de Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y varios de sus aliados. "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", declaró el senador, de 45 años, tras depositar su papeleta.

Lula votó posteriormente en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde desarrolló buena parte de su trayectoria política. El presidente se mostró confiado en la victoria y presentó las elecciones como una elección entre "la democracia y la barbarie", expresión con la que se refirió al bolsonarismo.

169 detenidos por delitos electorales

La Policía Federal brasileña ha informado de la detención de al menos 169 personas por delitos electorales hasta las 15:10 horas durante la jornada de votación. También ha comunicado la incautación de 789.800 reales en efectivo, más de 134.500 euros al cambio.

Entre los motivos de las detenciones figuran la difusión de propaganda electoral irregular y la corrupción electoral, principalmente por compra de votos, según la información recogida por la prensa brasileña.

El Ministerio de Justicia había contabilizado 107 irregularidades hasta las 09:00 horas, entre ellas 33 casos de compra de votos o corrupción electoral y 14 relacionados con propaganda electoral irregular, concentraciones ilegales de electores y amenazas contra candidatos.

El ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, ha destacado la "absoluta normalidad" con la que transcurre la votación y ha considerado poco relevantes los incidentes registrados. También ha señalado que las incautaciones de efectivo corresponden a casos "localizados".

Brasil investiga una posible injerencia de EEUU

La jornada electoral ha coincidido con el anuncio de una investigación de la Policía Federal sobre una posible injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral.

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, ha confirmado que las averiguaciones comenzaron después de recibir una denuncia de la Abogacía General del Estado. "Es una investigación en marcha, un procedimiento previo", ha explicado.

La denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal a raíz de una petición presentada el jueves por la Abogacía General del Estado ante la Policía Federal y la Fiscalía General, después de una información publicada por el diario británico The Guardian.

Según esa publicación, el Departamento de Estado de Estados Unidos habría desviado un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia a un programa denominado "Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil".

El oficio de la Abogacía General del Estado, que cita esa información, sostiene que esos fondos podrían haberse destinado a financiar redes y organizaciones en Brasil con el objetivo de interferir en el debate político y "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño".

El Tribunal Electoral no ve indicios concretos

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, ha asegurado que "hasta el momento" no existe "ningún indicio concreto" de interferencia internacional en las salas o equipos utilizados durante el proceso electoral.

Nunes Marques ha señalado que meses atrás existía preocupación por una posible injerencia extranjera a través de las plataformas digitales, pero ha defendido que el trabajo del tribunal con las redes sociales, que tuvieron que adaptarse a la legislación brasileña, "alejó muchos problemas que podrían haberse producido".

Rodrigues también ha asegurado que no se ha detectado ningún riesgo concreto contra las embajadas de Estados Unidos y Australia, cuyos servicios consulares fueron suspendidos temporalmente el viernes por motivos de seguridad. "No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada", ha declarado.

El viernes, la Policía Federal llevó a cabo de forma preventiva dos registros e incautaciones, uno en São Paulo y otro en los alrededores del Distrito Federal. Los equipos de comunicación e informáticos intervenidos serán analizados durante la investigación.