Brasil investiga una posible injerencia de EEUU en el proceso electoral

La Policía Federal de Brasil investiga una posible injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral del país después de recibir una denuncia de la Abogacía General del Estado. El director del cuerpo, Andrei Rodrigues, ha confirmado este domingo que las averiguaciones ya están en marcha, aunque ha recalcado que se encuentran en una fase inicial.

"Es una investigación en marcha, un procedimiento previo", ha explicado Rodrigues durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras en Brasilia, donde las fuerzas de seguridad supervisan el dispositivo desplegado durante la jornada electoral.

Una investigación en fase preliminar

La denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal para iniciar las averiguaciones. Rodrigues ha precisado que todavía no se ha publicado la resolución del sumario, pero que ya existe una investigación abierta.

La actuación policial parte de una petición presentada el jueves por la Abogacía General del Estado ante la Policía Federal y la Fiscalía General. El escrito se produjo después de una información publicada por el diario británico The Guardian.

Según esa publicación, el Departamento de Estado de Estados Unidos habría desviado un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia a un programa denominado "Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil".

El oficio de la Abogacía General del Estado, que cita esa investigación periodística, sostiene que esos fondos podrían haberse destinado a financiar redes y organizaciones en Brasil con el objetivo de interferir en el debate político y "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño".

El Tribunal Electoral no ve indicios concretos

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, también se ha referido a la investigación durante una rueda de prensa. Según ha afirmado, "hasta el momento" no existe "ningún indicio concreto" de interferencia internacional en las salas o equipos utilizados durante el proceso electoral.

Nunes Marques ha recordado que meses atrás existía preocupación por la posibilidad de que las plataformas digitales pudieran facilitar una injerencia extranjera. Sin embargo, ha señalado que el trabajo conjunto del TSE con las redes sociales, que tuvieron que adaptarse a la legislación brasileña, "alejó muchos problemas que podrían haberse producido".

169 detenidos por delitos electorales

La Policía Federal brasileña ha informado de la detención de al menos 169 personas por delitos electorales hasta las 15:10 horas durante la jornada de votación. También ha comunicado la incautación de 789.800 reales en efectivo, más de 134.500 euros al cambio.

Entre los motivos de las detenciones figuran la difusión de propaganda electoral irregular y la corrupción electoral, principalmente por compra de votos, según la información recogida por la prensa brasileña.

Por su parte, el Ministerio de Justicia había contabilizado 107 irregularidades hasta las 9:00 horas, entre ellas 33 casos de compra de votos o corrupción electoral y 14 relacionados con propaganda electoral irregular, concentraciones ilegales de electores y amenazas contra candidatos.

El ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, ha restado importancia a estos incidentes y ha destacado la "absoluta normalidad" con la que transcurre la votación. Según ha señalado, las cifras corresponden a hechos "irrisorios" en cuanto a su importancia y las incautaciones de efectivo responden a casos "localizados".

Sin indicios de riesgo para las embajadas

Rodrigues también ha sido preguntado por la seguridad de las sedes diplomáticas después de que Estados Unidos y Australia suspendieran temporalmente el viernes sus servicios consulares por motivos de seguridad.

El director de la Policía Federal ha asegurado que las autoridades brasileñas no han detectado ningún elemento concreto que apunte a un riesgo efectivo contra las embajadas.

"No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada. Los elementos recabados ayer no apuntan a nada concreto ni a la existencia de ningún plan que hayamos identificado", ha declarado.

El viernes, la Policía Federal llevó a cabo de forma preventiva dos registros e incautaciones, uno en Sao Paulo y otro en los alrededores del Distrito Federal. Los agentes se incautaron de equipos de comunicación e informáticos que serán analizados para determinar los siguientes pasos de la investigación.