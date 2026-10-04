Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio en Brasil con más del 50% de los votos

Flávio Bolsonaro encabeza el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil, por delante del presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, según los primeros resultados oficiales publicados por el Tribunal Superior Electoral.

Con el 27% del censo escrutado, Flávio Bolsonaro obtiene un con un 50,85 % de los votos frente al 41,05% de Lula. Con este resultado provisional, el candidato del Partido Liberal lograría la elección directa en primera vuelta, aunque el recuento se encuentra todavía en una fase inicial. Ninguno de los otros diez candidatos llega al 3 % de los sufragios.

Los primeros datos oficiales han mostrado variaciones a medida que avanzaba el recuento. La legislación electoral brasileña establece que, si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, los dos más votados pasan a una segunda vuelta. Esta está prevista para el 25 de octubre.

Casi 159 millones de brasileños llamados a votar

Cerca de 159 millones de electores estaban llamados a las urnas este domingo para elegir al presidente y vicepresidente, a los gobernadores de los 27 estados, a 513 diputados federales y a dos tercios del Senado. Los brasileños también han votado para renovar a los representantes de las asambleas legislativas regionales.

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El Tribunal Superior Electoral es el organismo encargado de supervisar el proceso y publicar los resultados oficiales. El escrutinio continúa y las cifras pueden cambiar a medida que se incorporan nuevas secciones.