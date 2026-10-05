Flávio Bolsonaro gana las elecciones en Brasil y se enfrentará a Lula en una segunda vuelta

Después de unas semanas en que las encuestas apuntaban a un resultado mucho más ajustado en esta primera vuelta electoral, la sorpresa llegó este domingo con la victoria de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con una ventaja sobre Lula da Silva de poco más de dos puntos.

De acuerdo con los resultados oficiales publicados por el Tribunal Superior Electoral al 98,65% de los votos escrutados, Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal, logró 47,27% de los votos, por delante de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, que obtuvo un 44,88%. Este resultado obliga a ambos a enfrentarse en una segunda vuelta el 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4%. El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó más de 55,5 millones de papeletas con su nombre, unos tres millones más que Lula y alrededor de dos millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.