Milei celebra la victoria de Flávio Bolsonaro frente al 'zurdo comunista' de Lula en Brasil

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a cargar duramente este lunes contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario argentino ha celebrado con entusiasmo la reacción fuertemente al alza de los mercados tras el triunfo del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país vecino.

A través de un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X, el líder de La Libertad Avanza destacó el impacto económico del resultado electoral. "Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio, que estamos intentando darle brillo al continente", sentenció el jefe del Ejecutivo argentino.

Estas declaraciones se producen después de que los activos financieros y empresariales brasileños que cotizan en los mercados internacionales registraran fuertes avances tras conocerse el recuento. En concreto, el candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los sufragios, imponiéndose por sorpresa al actual mandatario, que se quedó en el 45,16 % con el escrutinio completamente finalizado.

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Los analistas atribuyen este optimismo inversor al desempeño electoral del candidato conservador, que ha superado con creces los pronósticos de las casas de encuestas. Asimismo, los mercados descuentan la posibilidad de un futuro Gobierno caracterizado por una mayor disciplina fiscal y un clima mucho más favorable para la inversión privada, lo que provocó que acciones de grandes compañías brasileñas se disparasen hasta un 13 % en el exterior.

La sintonía entre Buenos Aires y la oposición brasileña es evidente. El mismo domingo, Milei ya había felicitado públicamente a Bolsonaro, asegurando que "la libertad avanza en Brasil". En dicho mensaje, el presidente argentino también expresó su deseo de profundizar la relación comercial, política y cultural entre ambas naciones sudamericanas de cara al futuro.

Este nuevo episodio se enmarca en un contexto de profunda división ideológica entre las administraciones de Argentina y Brasil. Cabe recordar que el pasado mes de julio, el líder liberal calificó a Lula de "ladrón" y "corrupto", lo que desató una importante tensión diplomática que culminó con la llamada a consultas del embajador brasileño en la capital argentina.

Tras estos ajustados resultados, Brasil se encamina ahora a una decisiva segunda vuelta presidencial programada para el próximo 25 de octubre, al no haber logrado ninguno de los aspirantes el cincuenta por ciento de los apoyos. Mientras que el líder del Partido de los Trabajadores reconoció que el veredicto de las urnas le había resultado "inesperado", el vencedor de esta primera contienda aseguró con rotundidad que la sociedad ha dejado claro que "Brasil quiere cambio".