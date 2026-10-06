Detenido en México 'El Tanque', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Las autoridades de México han confirmado este martes un importante golpe contra el crimen organizado con la detención de Iván N., conocido con el alias de el Tanque. Este individuo está considerado como uno de los líderes más destacados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era uno de los hombres de máxima confianza del fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho.

La operación policial, que culminó con éxito este pasado lunes, se desarrolló en la ciudad de Zapopan, situada en el estado de Jalisco. Según ha informado a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch, el arrestado fue sorprendido en flagrancia por los agentes. En el momento de la intervención, las fuerzas de seguridad procedieron a incautar un vehículo, un arma de fuego y diversas cantidades de sustancias estupefacientes que el criminal llevaba consigo.

Aunque la captura tuvo lugar en Jalisco, las investigaciones apuntan a que el Tanque extendía sus redes delictivas mucho más allá de ese territorio. En concreto, el criminal dirigía operaciones relacionadas con el narcotráfico en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Su peligrosidad y su papel clave en la estructura del grupo motivaron que la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo incluyera en su lista de sancionados desde el pasado mes de septiembre de 2024. Las autoridades mexicanas han destacado el fluido intercambio de información con sus homólogas estadounidenses para lograr este arresto.

Además de los delitos vinculados al tráfico de drogas, el detenido se enfrenta a acusaciones de extrema gravedad por acciones violentas contra las instituciones del Estado. Entre ellas, destaca su presunta participación directa en un brutal ataque perpetrado en el año 2015 contra un helicóptero del Ejército mexicano en la región de Jalisco. En aquel trágico atentado perdieron la vida varios soldados y agentes de policía que participaban en labores de seguridad ciudadana, un episodio que conmovió al país y evidenció la capacidad de fuego de esta organización.

Tras su captura, el criminal será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde deberá responder por su amplio historial delictivo. García Harfuch ha querido poner en valor el trabajo conjunto y la coordinación entre diversas instituciones, subrayando el "profesionalismo y valentía" de los agentes policiales y militares. En el operativo han participado efectivos de la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal.

Finalmente, el responsable de Seguridad ha enmarcado esta detención dentro de la estrategia impulsada por la actual administración mexicana. "Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum", ha afirmado García Harfuch, quien ha reiterado el firme compromiso del Gobierno para seguir desmantelando, mediante labores de inteligencia e investigación, las estructuras que amenazan el Estado de Derecho en la nación norteamericana.