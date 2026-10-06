Lula como presagio

El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde Lula ha resultado incapaz de derrotar al otro Bolsonaro, constituye una demostración de ese empeño obcecado, el de no querer ver lo evidente, que tan bien ilustra la seña de identidad dominante en la izquierda contemporánea. Lula era, sobre el papel, el candidato imbatible. Un presidente en ejercicio con el desempleo en mínimos y una economía que también crecía como un cohete, frente a un adversario cuyo padre, tanto biológico como político, había encabezado no hace tanto un amago de golpe de Estado.

Y, sin embargo, las urnas acaban de decir otra cosa. Han dicho que el bolsonarismo, lejos de haber sido liquidado, conserva una fuerza y un arraigo que desmiente la fantasía de que su paso por el poder fue un accidente pasajero. No existe una explicación unívoca para ese fenómeno. Pero, entre todas, una resulta imposible de ignorar, a saber: que los indicadores macroeconómicos no bastan cuando parte significativa de la población experimenta que la prosperidad oficial guarda escasa relación con su existencia cotidiana. Porque una cosa es que aumente el PIB y otra que ese guarismo abstracto tenga algo que ver con vivir mejor. El 29 de noviembre se celebran en España elecciones generales. Y el Gobierno de Sánchez lleva meses arguyendo que el aumento del número de empleados que residen en España, así como el crecimiento del guarismo abstracto, constituyen su mejor aval.

Que recuerden el fiasco premonitorio de Lula. Porque entre el relato estadístico oficial y la experiencia diaria de la gente, existe una grieta que ningún gurú de la comunicación electoral resulta capaz de saltar con palabras; ni con palabras ni con huelgas generales. Eso solo se supera con hechos. Y los hechos, en España, se llaman poder adquisitivo estancado, clase media cada vez más parecida a una leyenda urbana y jóvenes que contemplan cómo el ascensor social en el que se elevaron sus padres parece definitivamente averiado. No, las elecciones no las ganan ni los relatos ni los indicadores macroeconómicos. Brasil no es un aviso. Es un espejo.