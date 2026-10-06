Milei viajará a España en plena campaña electoral para apoyar a la derecha

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a España durante el mes de octubre, en plena campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según confirmaron a EFE fuentes oficiales en Buenos Aires. Fuentes del Gobierno argentino citadas también por medios de ese país sitúan el viaje el próximo 19 de octubre, aunque no han precisado oficialmente la fecha, los motivos concretos ni la agenda que desarrollará el mandatario.

La convocatoria de elecciones anticipadas en España fue uno de los asuntos tratados este lunes en la reunión de Gabinete celebrada en la Casa Rosada, junto con el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Según las fuentes gubernamentales argentinas, Milei viajará a Madrid para participar en "una serie de actividades" que todavía no han sido concretadas.

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha viajado seis veces a España, donde se ha reunido con dirigentes de la derecha, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No se ha reunido con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene un enfrentamiento público.

Su primer viaje a España tuvo lugar en mayo de 2024, con motivo de su participación en un acto organizado por Vox. Durante aquella visita, Milei calificó a Sánchez de "calaña" y acusó de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez. Las declaraciones provocaron un conflicto diplomático entre ambos países, que incluyó la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires.

El último viaje de Milei a España fue a finales de junio, invitado por la Universidad CEU San Pablo y para mantener reuniones con directivos de empresas españolas. También entonces se reunió con Abascal.

En las últimas semanas, el presidente argentino ha vuelto a dirigir críticas contra Sánchez. A comienzos de septiembre, durante su participación en el Foro Madrid celebrado en Santiago de Chile, afirmó que el presidente español "está más sucio que una papa" y le acusó de facilitar la inmigración "descontrolada".

El 25 de septiembre, durante una intervención en el Club Económico de Nueva York, Milei afirmó que España está "sometida a un régimen socialista que la está destruyendo" y definió al Ejecutivo de Sánchez como "una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía".

La semana pasada, durante una entrevista con la revista Le Point, volvió a cuestionar al presidente español y afirmó que Sánchez mantiene "un ejército de economistas imbéciles" dedicado a intentar "falsificar las estadísticas del éxito argentino".

El apoyo a la derecha española

El viaje se producirá durante la campaña electoral y permitirá a Milei respaldar a dirigentes de la derecha española, aunque las fuentes oficiales argentinas no han concretado qué actividades realizará. Milei mantiene una relación especialmente estrecha con Abascal, con quien se ha reunido en varias de sus visitas a España. También ha mantenido encuentros con Díaz Ayuso.

El Gobierno argentino ha vinculado además la actividad internacional de Milei con su intención de influir en procesos electorales. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, destacó este domingo que en los últimos diez meses se celebraron siete elecciones en la región y que, según afirmó, "todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones".