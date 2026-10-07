EEUU niega estar bloqueando el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha desmentido este miércoles de forma categórica que la Administración republicana esté poniendo trabas al regreso a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Durante una rueda de prensa celebrada en Atenas, ciudad en la que se encuentra de viaje oficial, el jefe de la diplomacia norteamericana ha sido muy claro al respecto. "No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en ningún lugar del mundo", ha manifestado Rubio, saliendo al paso de las recientes especulaciones publicadas en la prensa.

En concreto, el político conservador ha respondido a una información difundida por el diario The Wall Street Journal, en la que se afirmaba que Washington había bloqueado un intento de Machado de volver a su nación al comunicar a las autoridades de los Países Bajos que no apoyaba su retorno. Según dicho medio, esto habría provocado que se retirara el permiso para que su avión aterrizara en la isla de Curazao.

Frente a estas acusaciones, Rubio ha restado credibilidad a lo publicado. "Si está en el periódico, ¿es verdad? Porque puedo mostrarle muchos artículos que están en el periódico que no son ciertos", ha argumentado el secretario de Estado, dejando claro que el apoyo de su Gobierno a las fuerzas democráticas sigue intacto.

Por su parte, Machado reiteró el pasado martes su firme intención de volver a su tierra natal para contribuir a facilitar la ansiada transición democrática. Su equipo ha denunciado que las autoridades del país le han impedido regresar por vía aérea y marítima hasta en siete ocasiones, las tres últimas desde Panamá. Cabe recordar que la dirigente liberal abandonó el territorio nacional en diciembre del año pasado para viajar a Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable lucha cívica.

El propio Donald Trump se pronunció el lunes sobre la situación de la opositora asegurando que "todo saldrá bien" al ser preguntado sobre si respalda su vuelta. Estas declaraciones se produjeron poco después de que Machado publicara una columna en el New York Post. En el artículo, subraya que su presencia física "es urgente" para acompañar a los ciudadanos en la fase decisiva hacia la libertad.

El panorama geopolítico en Caracas ha dado un vuelco histórico en los últimos meses. El pasado 22 de septiembre, el presidente estadounidense mantuvo un encuentro en Nueva York con la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta reunión sirvió para consolidar la alianza estratégica tejida entre ambas naciones tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero, fruto de una exitosa operación militar estadounidense en la capital.

Asimismo, ambas administraciones rubricaron en agosto un importante acuerdo petrolero que garantiza a Washington el acceso a una quinta parte de las vastas reservas de crudo venezolanas. Aunque algunos sectores han criticado el pacto acusando a la Casa Blanca de priorizar sus intereses energéticos, el Ejecutivo insiste en que su compromiso con el Estado de Derecho en Hispanoamérica es irrenunciable.