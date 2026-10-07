El regreso de María Corina Machado a Venezuela se producirá "en las próximas horas"

"Regresaré a mi país para estar junto a los venezolanos en esta etapa, fortalecer la organización de la gente y contribuir a facilitar la transición", afirmaba este martes la propia María Corina Machado a través de su perfil en X.

"Tenemos una tarea por delante: construir una Venezuela libre y democrática, que sea el más confiable aliado de los Estados Unidos en nuestro hemisferio", añadía la líder opositora y Premio Nobel de la Paz.

Un regreso que sería inminente, según las palabras del coordinador de organización de su partido —Vente Venezuela—. Henry Alviárez ha afirmado, en declaraciones a NTN24, que se concretará "en las próximas horas".

🇻🇪 El coordinador de organización del partido Vente Venezuela, Henry Alviárez, confirmó a Noticias RCN y NTN24 que el regreso de la líder opositora María Corina Machado a territorio venezolano es un hecho y podría concretarse "en cuestión de horas". pic.twitter.com/0tLG4spy1W — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 6, 2026

"Se está alineando tanto lo diplomático como lo jurídico para que María Corina esté en Venezuela", ha argumentado el abogado. "Y la entrada tiene que ser como entran todos los venezolanos, por Maiquetía, por Valencia… Por donde sea, el pueblo venezolano la va a estar esperando".

Unas palabras que llegan después de que —el pasado lunes— el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refiriera a María Corina Machado como "una mujer excelente" y asegurara que "todo va a salir bien", en referencia a que la opositora pudiera volver a su país después de varios intentos fallidos.

Una juez denuncia que fue coaccionada

Entretanto, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela Bárbara César Siero ha denunciado que en 2023 fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas. Entre ellas se encuentra precisamente la de María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial en los comicios de 2024.

A través de un vídeo y una carta publicados en sus redes sociales, ha explicado que el 15 de diciembre de ese año Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría años antes, y que "paralelamente a ese hecho, ese mismo día, mis dos hermanos (…) y mi cuñada fueron detenidos arbitrariamente".

La juez —asegura— desconocía dónde fueron recluidos sus familiares ni los delitos que se les imputaban. Tampoco le permitieron comunicarse con ellos. "Fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos".