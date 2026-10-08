Delcy Rodríguez adelanta la Navidad para tapar la nueva acusación de EEUU contra Maduro

La heredera del chavismo, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves una medida de corte puramente populista: el adelanto de las fiestas navideñas al próximo 1 de noviembre. La mandataria chavista justificó esta pintoresca decisión asegurando que la festividad "activa la felicidad" de los ciudadanos, además de suponer un supuesto revulsivo para la maltrecha economía nacional. Las declaraciones se produjeron durante la asamblea anual de la patronal Fedecámaras, transmitida por la maquinaria propagandística del canal estatal VTV.

Esta maniobra, que calca las habituales tácticas de distracción del régimen bolivariano, se produce justo en el momento en que la Justicia norteamericana ha estrechado aún más el cerco sobre su predecesor. El dictador Nicolás Maduro fue capturado el pasado mes de enero tras un despliegue de las fuerzas militares estadounidenses en la región del Caribe, poniendo fin a años de tiranía ininterrumpida. Rodríguez hereda así la costumbre de decretar la Navidad de forma anticipada, un subterfugio sistemático del chavismo para intentar apaciguar el malestar social en los picos de mayor crisis política y económica.

En paralelo al anuncio festivo en Caracas, los tribunales norteamericanos daban un nuevo paso judicial. Este mismo jueves, la Justicia de EEUU acusó formalmente a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de un delito de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía estadounidense detalla un oscuro entramado en el que ambos habrían orquestado una estrategia de "represión y torturas" para aferrarse al poder y aniquilar cualquier disidencia interna.

El documento de imputación es demoledor. En concreto, el Ministerio Público norteamericano relata la aplicación sistemática de tratos inhumanos y vejatorios contra opositores políticos, militares disidentes y otros ciudadanos detenidos arbitrariamente por los aparatos de seguridad del Estado venezolano. Entre las víctimas directas de esta brutalidad figuran, según el auto judicial, al menos tres ciudadanos de nacionalidad estadounidense, lo que ha provocado la lógica y contundente reacción de las autoridades judiciales de Washington.

Esta gravísima acusación por crímenes contra los derechos humanos se suma al abultado historial delictivo que la Justicia norteamericana atribuye al antiguo líder chavista. Maduro y Flores ya se enfrentaban previamente a severos cargos por conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, así como por la posesión y el uso de armas de destrucción, delitos instruidos por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La detención de Maduro, consumada el pasado 3 de enero tras una operación que incluyó varias incursiones en Caracas y zonas aledañas, supuso un golpe letal para la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, los continuadores del régimen, ahora encabezados por Delcy Rodríguez, se empeñan en mantener intacto el aparato de propaganda, recurriendo al calendario festivo como burda cortina de humo para ocultar la dramática realidad judicial que acorrala a sus máximos dirigentes.